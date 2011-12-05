Ensemble neoN fikk Pauline Hall-prisen

Publisert
05.12.2011
Skrevet av
- Red.

Ildsjelprisen til «unikt og fleksibelt» musikerkollektiv.

Ny Musikks ildsjelpris, Pauline Hall-prisen 2011, ble delt ut til Ensemble neoN under avslutningen på Grønland Kammermusikkfestival.

«Ensemble neoNs fremtidige planer vitner om stadig stigende ambisjoner. Med en rekke bestillingsverk på kalenderen skal det bli en glede å følge dem fremover. Musikk-Norge kan være takknemlige for at det finnes et slikt ambisiøst og fokusert ensemble her til lands, som også inspirerer andre med sin entusiasme», sier organisasjonen Ny Musikk i sin begrunnelse.

Ensemble neoN består av 13 unge musikere som har iverksatt flertallige prosjekter med et stort uttrykksmessig spenn: Renessanse, pop, samtidsmusikk, musikkteater, improvisasjon, elektronika og lydkunst er bare noen av sjangrene ensemblet utfolder seg i på den mest selvfølgelige måte. Medlemmene i neoN «framstår som brennende musikkfans: det kan virke som disse ulike stilretningene og samarbeidsprosjektene kommer istand som følge av musikalsk intuisjon og nysgjerrighet, og et ønske om å kommunisere med sin samtid», heter det i en pressemelding fra festivalen.

Her er ensembelet sammen med Oren Ambarchi under Ultimafestivalen:

Ensemble neoN ble dannet i 2008, på initiativ av komponistene Jan Martin Smørdal og Julian Skar. Ensemblet består av musikere og komponister som alle har bakgrunn fra Norges Musikkhøgskole, og teller til sammen ti musikere, to komponister og én dirigent.

Prisen er oppkalt etter Pauline Hall, som grunnla Ny Musikk i 1938. Les mer på Ny Musikks hjemmesider.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

