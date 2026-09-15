Åpen dør i samtidsmusikkens tjeneste

NyMusikk inviterer, og skriver på sine sosiale medier, at «Vi vil at du skal føle deg velkommen til å gjøre alt dette, enten du er interessert i å vite mer om ny musikk, eller du jobber innenfor feltet selv. Derfor er kontoret ekstra åpent for besøk hver torsdag mellom 10 og 12».

På facebooksida si opplyser de om at de en landsdekkende organisasjon for fremme av kunstmusikk og lydkunst.

– Bruk anledningen til å snakke med oss om medlemskap, frivillig arbeid, spennende prosjekter, eller til å treffe folk med interesse for samtidsmusikk, lydkunst og eksperimentell musikk! De viser også bilder med bruk av flere, like «rare» verktøy/instrumenter som en kraakdoos/crackle box.