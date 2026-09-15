Crackle Box

EN KNITREBOKS? Hvis du har spørsmål, om denne for eksempel, har ogranisasjonen Nymusikk åpen dør. På torsdag.(Foto: Klaus C. Niebuhr (Creative commons, fri bruk))

NotisEksperimentell

Åpen dør i samtidsmusikkens tjeneste

Publisert
15.09.2026 14:07

Allting eksperimentelt, samt en kaffe. Nymusikkgjengen gjør seg tilgjengelige.

– Har du lyst til å snakke med oss? Eller kunne du tenke deg å bruke biblioteket vårt? Vil du prøve en Kraakdoos? Eller vil du bare ha en kopp kaffe?

NyMusikk inviterer, og skriver på sine sosiale medier, at «Vi vil at du skal føle deg velkommen til å gjøre alt dette, enten du er interessert i å vite mer om ny musikk, eller du jobber innenfor feltet selv. Derfor er kontoret ekstra åpent for besøk hver torsdag mellom 10 og 12».

På facebooksida si opplyser de om at de en landsdekkende organisasjon for fremme av kunstmusikk og lydkunst.
– Bruk anledningen til å snakke med oss om medlemskap, frivillig arbeid, spennende prosjekter, eller til å treffe folk med interesse for samtidsmusikk, lydkunst og eksperimentell musikk! De viser også bilder med bruk av flere, like «rare» verktøy/instrumenter som en kraakdoos/crackle box.

NyMusikk byr på kaffe og te i førsteetasjelokalene sine i Platous gate 18 i Oslo. Dessuten byr de på sin kunstneriske leder Tijs Ham: I følge facebooken deres vil han alltid være til stede på de åpne torsdagstimene. Kanskje trenger du ikke prøve en kraakdos, men først og fremst spørre om hva det er …
eksperimentell musikknymusikkTijs Ham

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