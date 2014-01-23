Bransjen

Workshop viet spill og musikk

Publisert
23.01.2014
Skrevet av
Linn Carin Dirdal

I februar inviterer Startup Weekend Play musikkbransje og spirende entreprenører til 54-timers idémyldring rundt temaet musikk og spill.

– Vi ønsker å bringe sammen folk som ikke normalt sett møter hverandre, sier Stina Liland Nysæther, Community Builder og Partner i Startup Norway.

Startup Norway arbeider med å hjelpe og tilrettelegge for nye entreprenører, og er arrangørene bak Startup Weekend Play i Oslo fredag 28. februar.

Målet med arrangementet er å finne frem til nye produkter som kombinerer musikk og spill.

– Arrangementet er for å bygge samarbeid mellom musikkindustrien og ”startup”-miljøet. Her kan en artist som skal på turné eller lansere ny plate få hjelp og inspirasjon til å tenke nytt, sier hun.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ballade på Twitter

Globalt konsept
Startup Weekend er et internasjonalt konsept med utspring i USA, og har i Norge tidligere blitt avholdt i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. I løpet av 54 timer skal ideer pitches, grupper dannes og nye konsepter utformes, før resultatene legges frem siste dagen.

Liland Nysæther kaller det ”action–based networking”.

– Mange fortsetter å jobbe på prosjektene etter Startup Weekend også.

by:Larm-samarbeid
Startup Weekend Play arrangeres samtidig med by:Larm. Det er et samarbeid med bransjetreffet i Oslo, men er ikke en del av det offisielle by:Larm-programmet og man må kjøpe egne billetter for å delta.

Billettene er delt inn i kategorier for musikere og spillutviklere, designere, businessinteresserte og programmerere. Normalpris er 750 kroner, men er man tidlig ute kan man sikre seg Early Bird-billetter til 600 kroner.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Stina L. Nysæther, Foto: Kim Balle
Suksesshistorier
Wimp for spill, spillbare platecovere og en egen oversiktsapp over konsertsteder er noen av ideene som skisseres på nettsiden til Startup Weeked Play for å gi en forsmak på hva man har i vente.

– Noen hadde en Startup i New York med samme tema, det var en stor suksess. Det er spennende å kunne skape nye muligheter innenfor musikk, sier Liland Nysæther.

Hun trekker frem Soundrop, en sosialiseringsplattform for musikk, som begynte som en idé på en Startup Weekend i Oslo vinteren 2011. Med 3 millioner investeringsdollar fra Northzone og egen app på Spotify og Deezer, har selskapet utviklet seg til en global bedrift med kontorer i både Oslo, New York, Los Angeles og London.

Liland Nysæther påpeker likevel at man ikke må ha en idé for å melde seg på.

– Det er cirka en tredjedel av deltakerne som pitcher ideer på fredagskvelden.

Arrangementet er åpent for alle som vil og krever ingen forkunnskaper.

Startup Weekend Play arrangeres 28. februar – 2. mars 2014 i Oslo. For nærmere informasjon om sted, følg med på Oslo startupweekends nettsider.

Flere saker

E5c74455 eadb 4ede 846f 3ff5d9f2e372 w

Espen Lind inspirerte norgesaktuelle Soultan

Den første plata den marrokanske artisten kjøpte var nemlig tromsøværingens gjennombrudd, Red. 8. november gjester Ahmed Soultan Kulturkirken Jakob med...

Odd Nordstoga

Songen i fuglens munn

Meininga med musikk er at musikk er meininga med musikk.

Luftorkester

Stillheten mellom satsene

Diktene til Are Frode Søholt befinner seg på innsiden av musikken, skriver Hege Woxen, i dette essayet om forfatteren og...