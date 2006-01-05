VG-listene: Kringkastingsrådet skeptiske til NRK-samarbeid

I kjølvannet av Dagens Næringslivs store fokus på GGFs styring av VG-lista, anbefaler nå flere av medlemmene i Kringkastingsrådet at NRK bryter samarbeidet. Dette fordi det sås tvil om listenes objektivitet, og stilles spørsmål om listene først og fremst er at markedsføringsapparat for de internasjonale plateselskapene. – Det er helt åpenbart at listen burde lages av uavhengige mennesker som ikke har penger å tjene på den, sier Geir Zahl i Kaizers Orchestra. Grammofongrossistenes Forening, som lager listen, er for tiden under etterforkning fra konkurransetilsynet for disse forholdene.

— Her mener jeg NRKs ledelse skal slå hånden av sine partnere. Presentasjonen av listen skal opphøre inntil vi får kikke dem i kortene, sier Anne Kathrine Slungård til DN. Ved siden av å sitte i Kringkastingsrådet, er Slungård markedsdirektør i eiendomsselskapet Terra.

Forhenværende stortingsrepresentant Hallgrim Berg er også skeptisk. Til DN oppfordrer han ”NRK til å holde seg borte fra noe så tvilsomt som dette”, og kaller VG-listene ”en lukket karusell”:

— Den må åpnes slik at vi får se hva som foregår, sier Berg, mens rådsmedlem Randi Karlsnes kommer med denne oppfordringen til statskanalen via DN:

— NRKs ledelse bør vel sjekke ut hva de sender.

P4-sjef Kalle Lisberg er også skeptisk til VG-listenes kredibilitet. – Lista er helt uten troverdighet De store plateselskapene rigger til VG-lista for å tjene sine markedsinteresser, dette har vært oppfatningen i bransjen i mange år, sier Lisberg til Dagens Næringsliv.

Lisberg forteller at P4 hele tiden er gjenstand for kurtise fra plateselskapene, og understreker at mediene må være flinke til å holde sin sti ren. Det har ikke NRK og VG klart i denne sammenhengen, mener Lisberg:

— Dette er jo mafiaen, sier Lisberg til DN.

NRKs markeds- og kommunikasjonssjef, Sigurd Sandvin, har allikevel ikke planer om å ta VG-lista av luften. I alle fall ikke enda:

– Vi er svært opptatte av at listen skal være korrekt. Men hva vi gjør og hvordan det skal foregå vil vi ta med VG, sier Sandvin. Til Lisbergs mafiasammenlikninger, ga han følgende kommentar til DN:

— Kalle Lisberg som P4-sjef har åpenbart sine egne motiver når han uttaler seg. Hvis man ikke kan fremheve seg selv, har det alltid vært et godt alternativ å rakke ned på andre, sier Sandvin.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

To av band som har figurert både høyt og lenge på VG-lista i 2005, er også skeptsike til listas troverdighet. Kaizers Orchestra har toppet VG-lista med samtlige album, men gitarist Geir Zahl har ikke stor tro på at listen reflekterer virkeligheten:

— VG-lista er kunstig. Den reflekterer ikke sannheten om hva som selger mest her til lands. Det er helt åpenbart at listen burde lages av uavhengige mennesker som ikke har penger å tjene på den, sier Zahl, som mener at «de store selskapene har fått holde på i fred fordi ingen har utfordret dem.

Også Vamp har hatt mange uker på VG-lista igjennom årene. I desember, en måned svært mange verdensstjerner satser på å kapitalisere på julerushet, holdt de stand helt i toppen av listen med utgivelsen «Siste Stikk». Nå er bandet nominert til Spellemannpris for sjette gang – vinner de, blir det den nummer fire på peishylla.

Men Vamp-bassist Calle Apeland mener det bør komme en ny og uavhengig liste: – Listen er basert på hype, ikke på faktisk salg. Slik som det er nå, presser de store på for å få inn sine artister, sier Apeland til DN.