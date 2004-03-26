UDs reisestøtte: tildelingene for våren er klar

Årets første tildelingsrunde for Utenriksdepartementets reisestøtte for profesjonelle musikeres konserter i utlandet er nå klar. Kr. 505 000 er fordelt på 40 ulike prosjekter. Majorstuen, Surferosa, Sidsel Endresen, Cikada, Gothminister og 1349 er blant musikerne som har fått støtte. – Den store søknadsmengden forsterker inntrykket av at norske musikere har en betydelig aktivitet i utlandet, og at reisestøtteordningen er viktig, sier utvalgsleder Morten Walderhaug.

Av Hild Borchgrevink

UDs reisestøtte administreres av Musikkinformasjonssentret. Medlemmer av utvalget er Gry Zakkariassen, Hilde Bjørkum, Martin Revheim, Tore Flesjø, Helge Skansen, Eva Lous fra UD og direktør ved MIC Morten Walderhaug, som er utvalgets leder.Til fristen 1. mars hadde utvalget mottatt 96 søknader på totalt kr. 4.545.000. Til denne runden hadde de altså om lag en halv million kroner til disposisjon, som er blitt fordelt på 40 prosjekter.

Nytt av året er at UD i 2004 i tillegg har øremerket 450.000 øremerket prosjekter til såkalte 03-land, land i sør eller bistandsland. Informasjon om denne nye ordningen vil snart bli gjort kjent på mic.no. Blant de innkomne søknader var det to prosjekter som kvalifiserte til tildeling fra denne rammen. Det ble innvilget tilsammen kr. 53.500 til henholdsvis Majorstuen Spelemannslags deltakelse under neste måneds Strictly Mundial i Istanbul, Tyrkia og til samtidsmusikkensemblet Asamisimasas deltakelse under det tverrkulturelle kunstmusikkprosjektet på den kjente Roaring Hoofs festivalen 14 – 20 juni i Ulan Bator, Mongolia.

— Vi finner det også gledelig at det er flere søknader fra folkemusikken denne gangen, sier Walderhaug. Han oppfordrer også musikere til å melde all sin aktivitet i utlandet inn til kalenderen på mic.no.

Fordelingen til de forskjellige sjangere er derved noe jevnere enn ved tidligere runder. Blant kriteriene utvalget legger vekt på ved tildeling er utøvernes og prosjektenes kunstneriske kvaliteter, kvaliteten på mottakerapparatet i utlandet, at planene skal være realiserbare, at søknadsbeløpet skal stå i forhold til reisemålet, samt geografisk spredning.

Nedenfor finner du den fullstendige listen over prosjekter som har fått støtte fra UDs reisestøtte i denne runden. Neste søknadsfrist for ordningen er 1. november 2004.