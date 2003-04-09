– Det hadde vært fint om vi en gang for alle kunne slå fast at TONO ikke er platebransjen, skriver TONO-direktør Cato Strøm i denne kommentaren til tirsdagens oppslag i Bergens Tidende og Ballade. – TONO kan naturligvis ikke gi Telle Records noen «billigere» eller bedre avtale enn det andre aktører gis, skriver Strøm, som også slår fast at Mikal Telle må ha kjent til NCB-systemet.

Av Cato Strøm, administrerende direktør, TONO

Telle Records snur dessverre saken på hodet.

Plateprodusenten Telle Records er en av de som har kritisert platebransjen for ikke å finne løsninger for distribusjon av musikk på nett. I samme åndedrag slår han TONO i hardtkorn med platebransjen.

Det hadde vært fint om vi en gang for alle kunne slå fast at TONO ikke er platebransjen. Derimot er Telle Records en del av platebransjen. TONO (og NCB, nordisk copyright bureau) selger opphavsrettigheter til platebransjen – deriblant Telle Records.

Fra TONOs side er det ikke «bråk» omkring denne saken, slik Telle kaller det. Vi har på helt rutinemessig måte tilbudt Telle Records en avtale om lovlig nettdistribusjon av musikk. Avtalen er en standard avtale og lik for det nordiske området. Om han vil ha den, må han selv avgjøre. Eventuelt vederlag for bruk vil bli avregnet til opphavsmennene.

TONO har faktisk i flere år hatt et avtaleverk som gir adgang til og regulerer bruk av musikk på nettet. Vi selger blant annet rettgheter til den største nettdistributøren av musikk i Norge, Phonofile.no (musikkonline.no).

TONO kan naturligvis ikke gi Telle Records noen annen eller «billigere»/bedre avtale enn det andre aktører gis.

Telle sier at han ikke visste hva NCB var før han fikk en avtale i posten.

Det må vi sterkt tilbakevise. Han har hatt og har mange avtaler med NCB.

Med vennlig hilsen

Cato Strøm, Adm.dir.