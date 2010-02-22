Tar WiMP musikkrotta på Spotify?

ANMELDT: «Det blir konkurranse mellom flere aktører i årene fremover. Der skal vi være best på norsk katalog og redaksjonelt innhold.» Platekompaniets mål er tøffe, og eier Rolf Kristian Presthus forteller Aftenposten (20/2-10) om WiMPs ambisiøse målsetting. Å være best, både på norsk og på «redaksjonelt innhold» er tøffe mål, men det er jo supert å ha dem. Det gir i hvert fall oss anmeldere en målestokk, skriver Guttorm Andreasen.

Som Presthus tror jeg også at konkurranse gir bedre produkter, i hvert fall i denne sammenhengen. Jeg er helt overbevist om at digital nettdistribusjon av musikk fra et sentralt bibliotek er framtiden og den endelige løsningen på hele format- og nedlastingsdebatten. Om noen år heter de nok verken Spotify eller WiMP, men vi betaler og logger oss på og velger musikk i gigantbiblioteket og hører på musikken på selvvalgt medium og alle ledd tjener penger og alle er glade. Nære venner kaller meg innimellom naiv. Men blid.

Hvis du aldri har hørt ordet WiMP (som står for «wireless music player». Eller «a weak, cowardly or ineffectual person» på engelsk. Fiffig.) er dette altså en visuell presentasjon av et stort nettbibliotek med musikk. WiMP lover selv å ha «flere millioner låter». WiMP er et norsk musikksted, eid av Telenor, Platekompaniet og Aspiro. WiMP er nå «lansert», men du må allikevel vente før du som vanlig bruker kan kjøpe tilgang. Inntil videre («… kanskje ikke før april», iflg. Aftenposten) kan du få tilgang til WiMP ved en invitasjon (begrenset antall) fra nettsidene deres eller hvis du har abonnement på en stor, norsk papiravis. Du kan betale kr. 99,- i månedsavgift for å høre på (streame) så mye musikk du vil, men du kan ikke laste musikken ned til pc’en din. Så vidt jeg forstår kan du bare bruke WiMP via nettet på telefonen hvis du har en telefon som tar Googles Android-system. I motsetning til Spotify kan du ikke høre musikk gratis mot å høre reklame. Hvis du vil kan du kjøpe enkeltlåter eller hele album. I tydelige sidebannere kan du trykke deg fram til «Nyheter», «Albumlister», «WIMP Topp 40» og noen få enkeltgenre som «Metal» og «Pop». Jeg antar det er dette Presthus mener med «redaksjonelt innhold».

Det er ingen tvil om at dette er en kommersiell tjeneste som er mest interessert i å selge mest mulig musikk, men det er jo greit. Her er store linker og klikkbare bildelinker til dagens bestselgere, VG-lista, Billboard og de siste store popalbum. Du kan også, som kanskje er det morsomste, i hvert fall for oss nerder, lage din helt egen spilleliste, for eksempel over musikk laget av beskjeggete, kjevhendte frijazzbassister fra sørstatene på 70-tallet, og sende den til alle vennene dine (som må ha tilgang til WiMP). Så kan dere nyte og kose i felles basslag! Lytt, kjøp, lag, del, send. Valgene er mange. Og alt dette fungerer helt fint, selv om jeg ikke kan si at grafikken eller den visuelle presentasjonen er verdens mest spennende. Bonytt-hvit, lysegrå, fontkonservativ og fri for spenning. Men det er greit å finne frem.

Det er selvfølgelig ikke mulig å bruke WiMP, anmeldelse eller ei, uten å sammenligne med Spotify, som nok også blir hovedkonkurrenten deres. Jeg synes Spotify er mye mer spennende å se på og å lete i, og jeg elsker rett og slett det jeg personlig synes er det mest spennende ved hele Spotify, den såkalte «radio»-funksjonen. Her taster man inn et tidsrom eller flere og en genre eller flere og så er det bare å la den glade «random» regjere! Genialt. Noe slikt har ikke WiMP, og det i seg selv er nok til at jeg nok fortsatt vil velge Spotify en stund. Men jeg innser også at jeg har spesialinteresse og kan godt se at WiMP er en tjeneste mer siktet på folk som enten vet helt spesifikt hva de vil ha eller lar lister bestemme for dem, altså den jevne musikkjøper. Og dette er selvfølgelig, igjen, helt fint. Er så WiMP bedre enn Spotify på norsk musikk? Ikke ennå, så vidt jeg kan se. Dette blir jo ikke vitenskapelig, men etter søk på rundt 50 norske artister i de fleste genre, fra bred klassisk (Grieg) til samtidsjazz (Håkon Kornstad) via 70-tallspop (Zoo) til folkemusikk (Sturla Eide), Ivar Simastuen, Casiokids, The Aller Værste, Kong Sverre, Henrik Hellstenius og en hel haug andre klarte jeg ikke finne noen systematisk forskjell i tilbudet på de to tjenestene, om noe så hadde Spotify flere låter og titler flere ganger. Så det skal være interessant å se hvordan WiMP vil bli «best på norsk katalog».

WiMP har ellers en base med ferdige spillelister, albumlister og genrelister man kan klikke seg til. Noen av dem er både morsomme og interessante, som for eksempel «Norsk Kuriosa – Fra Kokain til Grandiosa!» og «Hardcore Punk Party», og det er fint at man kan klikke seg direkte til brukernes egenlagede lister (takk forresten til deg som har laget «Eget kontor i privat sektor») men det er også her jeg personlig har størst problemer med WiMP. For hvem er avsender av disse listene? Hvordan kan jeg stole på at de som lager «Vi Anbefaler» finner bra ting i musikkaoset? Hvem i all verden er «vi»? Herr Platekompaniet? Det eneste jeg vet om ham er at han har blå t-skjorte. Er virkelig «norsk» en egen genre? Jeg trodde det var en nasjonalitet. Og er dere helt sikre på at storselgere som Pussycats, Åge Aleksandersen, Jokke og Seigmen hører til på listen «Norsk Undergrunn»? Klar og troverdig avsender gir klar og troverdig kommunikasjon. Det vil jeg ha fra WiMP! Og det kan være den sterkeste grunnen til å trekke meg dit.

Alt i alt synes jeg nok WiMP er helt greit, men er ikke overbevist om at det finnes noen direkte grunner til å gi opp Spotify, som jeg nok fortsatt foretrekker. Og en dag SKAL jeg betale for å slippe reklamen. Jeg antar jeg nå er inne på min 30 dagers WiMP-prøvetid, som en etterslenger av mitt betamedlemsskap. Jeg kommer nok til å prøve WiMP innimellom de neste ukene, men om jeg kommer til å betale kr. 99,- for videre deltakelse er jeg jammen meg litt usikker på. Jeg tror det er helt avhengig av hvor mange WiMP-spillelister jeg får fra venner og andre den neste måneden. Foreløpig leder Spotify 300-0 akkurat der.

Guttorm Andreasen er musiker, DJ, produsent,

komponist, journalist, kurs- og foredragsholder,

blogger, eks-NRK-programleder og konsert- og klubbarrangør.

Forfatterens blogg