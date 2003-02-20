Lørdag 22. februar blir en merkedag for den uavhengige musikkavisen Panorama – landets eldste nettbaserte musikkavis. Takket være solid innsats utenfra, ser det nå ut til å løsne litt for at nettstedet skal kunne forsette sitt virke etter flere år i motgang. Nå arrangeres det også en stor støttekonsert for panorama.no på Garage i Bergen.

— I fjor høst så det fryktelig mørkt ut, innrømmer Panorama-redaktør Paul A. Nordal. – Så mørkt at dagene så ut til å være talte for Panorama. Avisen ble imidlertid reddet i tolvte time, og dermed sikret videre drift. Like før jul i fjor var nye avtaler på plass, og nettutgavens videre eksistensgrunnlag ble sikret gjennom blant annet gunstige serverløsninger. Alt takket være behjelpelige aktører fra musikk- og mediebransjen.

— Grunnet enorm respons utenfra er våre medarbeidere inspirert med ny giv. I disse dager er Panorama som et resultat av dette inne i en stor omstruktureringsfase, som til slutt vil gi avisens ytre et etterlengtet løft på layout- og designsiden, samtidig som planer om etablering av egen uavhengig papirutgave er under utvikling. Noe vi håper å få til med en viss hjelp utenfra (det er bare å ta kontakt!). Men fremtiden ser med andre ord uansett lysere ut enn på lenge.

Men fremdeles er ikke alle sår fra det vanskelige fjoråret leget. Grunnet elendige økonomiske kår for nettaviser generelt, og musikkaviser spesielt, har Panorama fremdeles store summer utestående hos forskjellige kreditorer.

— Dersom vi ikke klarer å skaffe til veie disse midlene, er faren fremdeles såpass truende at Panorama står i fare for å bli lagt ned for godt.Det tror vi imidlertid ikke vil skje, da en rekke artister våre journalister har stor tro på har sagt seg villig til å stille opp på Panorama Aid. Etter initiativ fra rockklubben Garage, arrangeres det nemlig på lørdag en støttekonsert – nettopp for å hindre at det skal skje.

På scenen på Garage vil unge, fremadstormende band som Brimstone, Tennis og Paradogs stille opp gratis til inntekt for nettstedet, noe Nordal er svært glad over.

— Vi er ydmyke i forhold til responsen vi har blitt møtt med. Både av Garage og alle de musikerne som har sagt seg villige til å stille opp på arrangementet. Dette signaliserer tydelig at det er mange som ønsker at vi skal fortsette vårt arbeid, samtidig som det indikerer at vi ikke har jobbet forgjeves gjennom årene som har gått siden vi etablerte avisen i 1995. Musikere og bransjefolk ønsker, på lik linje med våre mange trofaste lesere, at Panorama skal fortsette å være et reelt alternativ til dagsavisenes musikkspalter. En posisjon vi i mange år har hatt, men som det nå vil satses ytterligere på å styrke.

— Det er heller unikt at musikere stiller opp for å redde en musikkavis. Derfor ønsker Panorama å benytte anledningen til å gi noe tilbake. Det gjør vi ved å presentere en rekke band som vi mener fortjener publikums oppmerksomhet. Noen av disse har allerede markert seg for de store massene, mens andre fremdeles kan karakteriseres som unge og lovende. På scenen lørdag kveld stiller blant andre Brimstone, Tennis, Geniale Griser, CoStar, Moon Pedro And The New Farm Street Orchestra og Paradogs.

Tennis-gitarist Benjamin Clausen sier dette om bakgrunnen for sitt engasjement for Panorama:

— Panorama er vel den eneste musikkavisa som tar norske usigna artister på alvor. For band som vil gi ut musikk på egen label er det så godt som umulig å få oppmerksomhet i de landsdekkende avisene. Gjennom plate- og konsertanmeldelser gir Panorama disse god hjelp til å nå ut til et musikkinteressert publikum.