Statsbudsjettet 2005: Dagen derpå for Rock og Samstemt

«Søker man på ordet «rock» i Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, får man 0 treff. Søker man på «populærmusikk» får man heller ingen treff. «Arrangør» derimot får 2 treff, og begge er knyttet til Rikskonsertene…» Monica Larsson i Norsk Rock Forbund har prøvd å lete etter lyspunkter i det foreslåtte statsbudsjettet, men ender opp med å konstatere at det meste er «nitrist lesing» for både arrangører og rock- og popinteresserte i Norge. – Nå begynner jobben med å overbevise politikerne om at vi virkelig trenger det vi ber om, både i Samstemtdokumentet og i egne innspill, slår hun fast.

Av Monica Larsson, daglig leder, Norsk Rock Forbund

Løftebrudd

Å lese Statsbudsjettet er altså nitrist lesing på vegne av arrangører og rock- og popinteresserte i Norge. Ingen av løftene fra vårens behandling av Kulturmeldingen er innfridd, dette gjelder løfter som: «alle skal ha mulighet til å oppleve levende musikk», «.. ser det nødvendig med at rock og pop styrkes betydelig økonomisk i forhold til dagens nivå» og «støtten til lokale arrangører, festivaler og transport må økes».

Statssekretær i Kulturdepartementet Yngve Slettholm sier at kulturmeldingen peker lenger framover enn til neste års budsjett, og at det ikke ble plass i 2005. Les hele saken her.

Ingen økning for NRFs medlemmer

Innenfor de postene på statsbudsjettet som berører NRFs medlemmer står samtlige på stedet hvil – ingen har noen form for økning! Dette gjelder for eksempel Musikkverkstedordningen, Blues- og Bokhus på Notodden, støtte til Cosmopolite, NorgesNettet etc. Om ikke dette er nedslående nok, er det i tillegg gjort kutt i Frifondmidlene.

Norsk Rockforbund har siden i vår jobbet for en dobling av Turne- og Arrangørstøtte til Rock og Populærmusikk (den såkalte TARP-ordningen, tidligere TTF) og festivalstøtteordningen. TARP ordningen ligger under Kulturrådet, og det er derfor vanskelig å si noe om eventuelle økninger eller kutt i denne – vi får rett og slett sette vår lit til at Kulturrådet innfrir noen av politikernes løfter! Festivalene ser ut til å få en liten økning, dette er kanskje det eneste glimtet av lys i Statsbudsjettet.

Norsk Rockforbund får sine statlige driftstilskudd gjennom en sekkepost. Denne sekkeposten har en viss økning – uten at det er nærmere nevnt i teksten hva disse økte midlene skal gå til. Er det lov å fortsatt være optimist?

Samstemt bakrus

Norsk Rockforbund registrerer at MoldeJazz igjen er budsjettvinner. I disse ‘samstemte’ tider, gleder vi oss over at Jazzen har levelige kår, men lurer på når det egentlig er rock og bluesfestivalenes tur? NRF har tidligere tatt til ordet for at det er på tide at en rock eller bluesfestival får knutepunktstatus – og vil kjempe videre for denne saken. Notodden Bluesfestival er en meget god kandidat til knutepunktinstitusjon, og med årets «nyutnevning» av Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, kan vel ikke politikerne overse rocken ved neste korssvei…?

For de Samstemte organisasjonene er dagen i dag rett og slett blåmandag. Etter behandlingen av kulturmeldingen i vår, sto champagnen i taket og løftene til norsk musikkliv var mange og fagre – i dag er organisasjonene preget av bakrus. Det er rett og slett underlig at regjeringen ikke følger opp sin egne kulturmelding, som ble behandlet for bare et halvt år siden.

Veien videre

Løpet er ikke kjørt selv om onsdagen var en gedigen skuffelse. Nå begynner jobben med å overbevise politikerne om at vi virkelig trenger det vi ber om både i Samstemtdokumentet og i egne innspill på vegne av norske arrangører. Vi håper fortsatt på bedre kår, med økte støtte til TARP, festivalene, økning i driftstilskudd, økning i midler til kompetansehevende tiltak og sikkerhet, nye støtteordninger for arrangører og spillesteder – alt i alt et løft for et samlet norsk musikkliv.

En egen pressemelding fra Samstemt-organisasjonene i anledning Statsbudsjettet finner du .