The Song Machine heter artikkelen om Stargate i det tradisjonsrike magasinet

Produsentduoen Stargate, som består av Tor Erik Hermansen og Mikkel Eriksen, emigrerte til New York i 2005. Siden har de stått bak store hits med artister som Beyonce, Katy Perry, Rihanna og Jennifer Hudson.

Det tradisjonsrike og anerkjente magasinet The New Yorker går i en artikkel i dybden på hvordan Stargate jobber, hvordan hitlister på radio oppstod, og om strukturene i den delen av bransjen som Stargate befinner seg i.

Les artikkelen om Stargate i The New Yorker her: The Song Machine – The hitmakers behind Rihanna.

Eriksen får blant annet spørsmålet om hva som skiller en god sanger fra en sanger som også låter bra på en innspilling.

— Det er en fet lyd. Og det gnistrer i kantene på ordene.

Dette er musikkvideoen til «Rude Boy» som Stargate produserte for Rihanna. Den ble nr. 1 i USA på R&B-listen.