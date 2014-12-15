Spellemannsnominasjonene er klare

Se hvem som er nominert til årets priser.

Barnemusikk

Aslak og Igor: På feil side av låven

Christine Sandtorv: Stjerneteller – Dinomaur

Terje Formoe: Den blå planeten

Blues

Daniel Eriksen: Moonshine Hymns

Hans Bollandsås: Confession

Joakim Tinderholt and His Band: You Gotta Do More

Country

Bendik Brænne: Do You Know Who I Think I Am

Claudia Scott: Follow The Lines

Darling West: Winter Passing

Torgeir Waldemar: Torgeir Waldemar

Danseband

Anne Nørdsti: Danser i måneskinn

Dænsebændet: Med sans for dans

PK & Dansefolket: Full Truck 2

Elektronika/Dancemusikk

Kim Hiorthøy: Dogs

Mental Overdrive: CYCLS

Mental Overdrive: Everything Is Connected

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk

Gjermund Larsen: Trønderbarokk

Laura Ellestad: Valdresspel i Amerika

Sandum trio: Evig runddans

Valkyrien Allstars: Farvel slekt og venner

Indie

Bendik: No går det over

Dark Times: Give

Thea & The Wild: Strangers And Lovers

Thea Hjelmeland: Solar Plexus

Jazz

In The Country / Solveig Slettahjell / Bugge Wesseltoft / Knut Reiersud: Norwegian Woods – Jazz at Berlin Philharmonic 2

Jan Gunnar Hoff: Fly North!

Karl Seglem: Som spor

Marius Neset / Trondheim JazzOrchestra: Lion

Ola Kvernberg: The Mechanical Fair

Klassisk

Bergen Philharmonic Orchestra: Jennifer Pike / Edward Gardner: Sibelius: Violin Concert

Bror Magnus Tødenes: Remembering Jussi

Erlend Skomsvoll / Christian Ihle Hadland / 1B1: Holberg Variations

Norwegian Baroque Orchestra: Johan Daniel & Johan Heinrich Berlin

Metal

1349: Massive Cauldron Of Chaos

Einherjer: Av oss, for oss

Execration: Morbid Dimensions

Vredehammer: Vinteroffer

Popgruppe

Highasakite: Silent Treatment

Nico & Vinz: Black Star Elephant

Röyksopp: The Inevitable End

Röyksopp & Robyn: Do It Again

Popsolist

Emilie Nicolas: Like I´m A Warrior

Hanne Kolstø: Forever Maybe

Ida Jenshus: Let It Go

Sondre Lerche: Please

Rock

Johndoe: Slugger

Sivert Høyem: Endless Love

Spidergawd: Spidergawd

The Cheaters: Rites Of Spring

Samtid

Frode Haltli: Vagabonde Blu

Håkon Stene: Lush Laments For Lazy Mammal

Kringkastingsorkesteret: Perfect Strangers

Oslo Sinfonietta: Black Box Music

Urban

OnklP & de fjerne slektningene: Slekta II

Store P: Regnmannen

The band called Oh!: Stereosoul

Viser

Ellen Sofie Hovland: Skandinavisk sjel

Erlend Ropstad: Her Om Natta

Ingebjørg Bratland: Berre meg

Silja Sol: På hjertet

Siri Nilsen: Skyggebokser

Åpen Klasse

Arve Henriksen: The Nature Of Connections

Gammalgrass: Obsolete Music 1

In The Country & Frida Ånnevik: Skogenes sang

Jenny Hval & Susanna: Meshes Of Voice

Komponist

Highasakite: Silent Treatment

Marit Larsen: When The Morning Comes

Röyksopp: The Inevitable End

Röyksopp & Robyn: Do It Again

Siri Nilsen: Skyggebokser

Tekstforfatter

Highasakite: Silent Treatment

Marit Larsen: When The Morning Comes

Siri Nilsen: Skyggebokser

Sondre Lerche: Please

Thea Hjelmeland: Solar Plexus

Årets Nykommer- & Gramostipend

Anja Elena Viken: Herfra til i morgen

Elsa & Emilie Endless: Optimism

Emilie Nicolas: Like I´m A Warrior

Kaja Gunnufsen: Faen Kaja

Torgeir Waldemar: Torgeir Waldemar

Årets Hit

Admiral P feat. Nico D: Engel

Anders Nilsen: Salsa Tequila

Broiler feat. Ravvel: Wild Eyes

Donkeyboy: Crazy Something Normal

Gabrielle: 5 fine frøkner

Martin Tungevaag & Emila: Samsara 2015

OnklP & de fjerne slektningene: Styggen på ryggen