Spellemannsnominasjonene er klare
Se hvem som er nominert til årets priser.
Barnemusikk
Aslak og Igor: På feil side av låven
Christine Sandtorv: Stjerneteller – Dinomaur
Terje Formoe: Den blå planeten
Blues
Daniel Eriksen: Moonshine Hymns
Hans Bollandsås: Confession
Joakim Tinderholt and His Band: You Gotta Do More
Country
Bendik Brænne: Do You Know Who I Think I Am
Claudia Scott: Follow The Lines
Darling West: Winter Passing
Torgeir Waldemar: Torgeir Waldemar
Danseband
Anne Nørdsti: Danser i måneskinn
Dænsebændet: Med sans for dans
PK & Dansefolket: Full Truck 2
Elektronika/Dancemusikk
Kim Hiorthøy: Dogs
Mental Overdrive: CYCLS
Mental Overdrive: Everything Is Connected
Folkemusikk/Tradisjonsmusikk
Gjermund Larsen: Trønderbarokk
Laura Ellestad: Valdresspel i Amerika
Sandum trio: Evig runddans
Valkyrien Allstars: Farvel slekt og venner
Indie
Bendik: No går det over
Dark Times: Give
Thea & The Wild: Strangers And Lovers
Thea Hjelmeland: Solar Plexus
Jazz
In The Country / Solveig Slettahjell / Bugge Wesseltoft / Knut Reiersud: Norwegian Woods – Jazz at Berlin Philharmonic 2
Jan Gunnar Hoff: Fly North!
Karl Seglem: Som spor
Marius Neset / Trondheim JazzOrchestra: Lion
Ola Kvernberg: The Mechanical Fair
Klassisk
Bergen Philharmonic Orchestra: Jennifer Pike / Edward Gardner: Sibelius: Violin Concert
Bror Magnus Tødenes: Remembering Jussi
Erlend Skomsvoll / Christian Ihle Hadland / 1B1: Holberg Variations
Norwegian Baroque Orchestra: Johan Daniel & Johan Heinrich Berlin
Metal
1349: Massive Cauldron Of Chaos
Einherjer: Av oss, for oss
Execration: Morbid Dimensions
Vredehammer: Vinteroffer
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen
Popgruppe
Highasakite: Silent Treatment
Nico & Vinz: Black Star Elephant
Röyksopp: The Inevitable End
Röyksopp & Robyn: Do It Again
Popsolist
Emilie Nicolas: Like I´m A Warrior
Hanne Kolstø: Forever Maybe
Ida Jenshus: Let It Go
Sondre Lerche: Please
Rock
Johndoe: Slugger
Sivert Høyem: Endless Love
Spidergawd: Spidergawd
The Cheaters: Rites Of Spring
Samtid
Frode Haltli: Vagabonde Blu
Håkon Stene: Lush Laments For Lazy Mammal
Kringkastingsorkesteret: Perfect Strangers
Oslo Sinfonietta: Black Box Music
Urban
OnklP & de fjerne slektningene: Slekta II
Store P: Regnmannen
The band called Oh!: Stereosoul
Viser
Ellen Sofie Hovland: Skandinavisk sjel
Erlend Ropstad: Her Om Natta
Ingebjørg Bratland: Berre meg
Silja Sol: På hjertet
Siri Nilsen: Skyggebokser
Åpen Klasse
Arve Henriksen: The Nature Of Connections
Gammalgrass: Obsolete Music 1
In The Country & Frida Ånnevik: Skogenes sang
Jenny Hval & Susanna: Meshes Of Voice
Komponist
Highasakite: Silent Treatment
Marit Larsen: When The Morning Comes
Röyksopp: The Inevitable End
Röyksopp & Robyn: Do It Again
Siri Nilsen: Skyggebokser
Tekstforfatter
Highasakite: Silent Treatment
Marit Larsen: When The Morning Comes
Siri Nilsen: Skyggebokser
Sondre Lerche: Please
Thea Hjelmeland: Solar Plexus
Årets Nykommer- & Gramostipend
Anja Elena Viken: Herfra til i morgen
Elsa & Emilie Endless: Optimism
Emilie Nicolas: Like I´m A Warrior
Kaja Gunnufsen: Faen Kaja
Torgeir Waldemar: Torgeir Waldemar
Årets Hit
Admiral P feat. Nico D: Engel
Anders Nilsen: Salsa Tequila
Broiler feat. Ravvel: Wild Eyes
Donkeyboy: Crazy Something Normal
Gabrielle: 5 fine frøkner
Martin Tungevaag & Emila: Samsara 2015
OnklP & de fjerne slektningene: Styggen på ryggen