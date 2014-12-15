Bransjen

Spellemannsnominasjonene er klare

Publisert
15.12.2014
Skrevet av
- Red.

Se hvem som er nominert til årets priser.

Barnemusikk
Aslak og Igor:  På feil side av låven
Christine Sandtorv: Stjerneteller – Dinomaur
Terje Formoe: Den blå planeten

Blues
Daniel Eriksen: Moonshine Hymns
Hans Bollandsås: Confession
Joakim Tinderholt and His Band: You Gotta Do More

Country
Bendik Brænne: Do You Know Who I Think I Am
Claudia Scott: Follow The Lines
Darling West: Winter Passing
Torgeir Waldemar: Torgeir Waldemar

Danseband
Anne Nørdsti: Danser i måneskinn
Dænsebændet: Med sans for dans
PK & Dansefolket: Full Truck 2

Elektronika/Dancemusikk
Kim Hiorthøy: Dogs
Mental Overdrive: CYCLS
Mental Overdrive: Everything Is Connected

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk
Gjermund Larsen: Trønderbarokk
Laura Ellestad: Valdresspel i Amerika
Sandum trio: Evig runddans
Valkyrien Allstars: Farvel slekt og venner 

Indie
Bendik: No går det over
Dark Times: Give
Thea & The Wild: Strangers And Lovers
Thea Hjelmeland: Solar Plexus

Jazz
In The Country / Solveig Slettahjell / Bugge Wesseltoft / Knut Reiersud: Norwegian Woods – Jazz at Berlin Philharmonic 2
Jan Gunnar Hoff: Fly North!
Karl Seglem: Som spor
Marius Neset / Trondheim JazzOrchestra: Lion
Ola Kvernberg: The Mechanical Fair

Klassisk
Bergen Philharmonic Orchestra: Jennifer Pike / Edward Gardner: Sibelius: Violin Concert
Bror Magnus Tødenes: Remembering Jussi
Erlend Skomsvoll / Christian Ihle Hadland / 1B1: Holberg Variations
Norwegian Baroque Orchestra: Johan Daniel & Johan Heinrich Berlin

Metal
1349: Massive Cauldron Of Chaos
Einherjer: Av oss, for oss
Execration: Morbid Dimensions
Vredehammer: Vinteroffer

Popgruppe
Highasakite: Silent Treatment
Nico & Vinz: Black Star Elephant
Röyksopp: The Inevitable End
Röyksopp & Robyn: Do It Again

Popsolist
Emilie Nicolas: Like I´m A Warrior
Hanne Kolstø: Forever Maybe
Ida Jenshus: Let It Go
Sondre Lerche: Please

Rock
Johndoe: Slugger
Sivert Høyem: Endless Love
Spidergawd: Spidergawd
The Cheaters: Rites Of Spring

Samtid
Frode Haltli: Vagabonde Blu
Håkon Stene: Lush Laments For Lazy Mammal
Kringkastingsorkesteret: Perfect Strangers
Oslo Sinfonietta: Black Box Music 

Urban
OnklP & de fjerne slektningene: Slekta II
Store P: Regnmannen
The band called Oh!: Stereosoul

Viser
Ellen Sofie Hovland: Skandinavisk sjel
Erlend Ropstad: Her Om Natta
Ingebjørg Bratland: Berre meg
Silja Sol: På hjertet
Siri Nilsen: Skyggebokser

Åpen Klasse
Arve Henriksen: The Nature Of Connections
Gammalgrass: Obsolete Music 1
In The Country & Frida Ånnevik: Skogenes sang
Jenny Hval & Susanna: Meshes Of Voice

Komponist
Highasakite: Silent Treatment
Marit Larsen: When The Morning Comes
Röyksopp: The Inevitable End
Röyksopp & Robyn: Do It Again
Siri Nilsen: Skyggebokser

Tekstforfatter
Highasakite: Silent Treatment
Marit Larsen: When The Morning Comes
Siri Nilsen: Skyggebokser
Sondre Lerche: Please
Thea Hjelmeland: Solar Plexus

Årets Nykommer- & Gramostipend
Anja Elena Viken: Herfra til i morgen
Elsa & Emilie  Endless: Optimism
Emilie Nicolas: Like I´m A Warrior
Kaja Gunnufsen: Faen Kaja
Torgeir Waldemar: Torgeir Waldemar

Årets Hit
Admiral P feat. Nico D: Engel
Anders Nilsen: Salsa Tequila
Broiler feat. Ravvel: Wild Eyes
Donkeyboy: Crazy Something Normal
Gabrielle: 5 fine frøkner
Martin Tungevaag & Emila: Samsara 2015
OnklP & de fjerne slektningene: Styggen på ryggen

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Vokalist Frode Larsen i The band called oh! Foto: Tuva Åserud

Alle skal få

The band called Oh vil redde verden, og deler med støtte fra Innovasjon Norge fritt alt du kan høre på...

Flere saker

Hedvig Mollestad live

Jon Eberson som inspirator: – Så gjør du en sånn Hedvig-ting, som du er god på!

På kvinnedagen spiller gitarist og bandleder Hedvig Mollestad med sin trio i Gøteborg. Her forteller hun om sin store inspirasjon:...

Wimp

WiMP 5 år i Norge

Fem år etter at musikktjenesten ble lansert på det norske markedet har den 500 000 brukere i fem land.

Skjermbilde 2024 12 13 kl. 12.13.39

Ballade video: Hilsen Nilsen og samtaler med en bjørn til jul

Sterk årsavslutning med Wardruna, Ådne Lyngstad Nilsen, Wrath, Ulver, Rule Of Two, Død Drøm, Sosissene, 2 x Øystein Sevåg og...