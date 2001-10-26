Solide kontrakter til nye artister

Ralph Myerz & The Jack Herren Band fra Bergen har skrevet kontrakt med det amerikanske plateselskapet Emperor Norton, mens trønderbandet Gåte blir en ny prioritet hos norske Warner Music.

Det er den nystartede utelivstjenesten bergenpuls.no som melder at Ralph Myers & The Jack Herren Band nylig dro i land en lukrativ kontrakt, etter at Steve Pross, som leder Emperor Norton Records, like godt satte seg på flyet til Bergen for å sikre seg underskriftene deres. Emperor Norton Records er et større, uavhengig selskap med artister som Ladytron, Olivia Tremor Control og Money Mark. Plateselskapet er sponset av selveste Peter Getty, som er sønnesønn av den legendariske oljemilliardæren J. Paul Getty, og sønn av Gordon P. Getty, som skal være USAs 90. rikeste mann, med en personlig formue på rundt 18 milliarder kroner.

— Emperor Norton har en del mer penger enn andre som driver med det samme, sier bandleder Erlend Sellevold, alias Ralph Myerz, til bergenpuls. – Jeg har ikke lyst til å si noen nøyaktige tall i forbindelse med kontrakten vår, men det er en bra deal. Jeg trenger ikke ta jobb med det første.

Platekontrakten gjelder for hele verden, og innebærer at Bergensbandet skal levere tre album i løpet av fem år. Innspillingen av det første albumet – som har tittelen ”A Special Album” – begynner om noen ukers tid. Emperor Norton har også planer om å gi ut en single med Ralph Myerz & The Jack Herren Band alt denne høsten.

Ralph Myerz & the Jack Herren Band skal i følge bergenspuls lanseres tungt i USA under Miami Winter Music Conference i mars, som regnes som den viktigste årlige begivenheten innen klubbmusikk. Deretter blir det en større USA-turné. Her hjemme har Ralph Myerz & co. først og fremst gjort seg bemerket med vinylsingelen ”Nikita”, som ble sluppet i begrenset opplag på houselabelen Tellé Records.

Et annet band med en rykende fersk kontrakt i hånden er folkrock/elektronika-gjengen i Gåte, som har skrevet kontrakt med norskavdelingen hos Warner Music. Warner Music melder til panorama.no at Gåtes første offisielle EP vil være klar for utgivelse i februar eller mars neste år. Trønderne har alt høstet svært gode anmeldelser på sine live-opptredener, der særlig bandets 16 år gamle sanger Gunnhild Sundli har fått mye oppmerksomhet.

Gåte fikk nylig fem av seks stjerner for en konsert i Bø av nettopp panorama, som bl.a. kunne melde: ”Bandet blander folkemusikk med rock og elektroniske virkemidler i en original og særdeles dynamisk miks. En miks som fremstår som utrolig kraftfull når bandet bokstavelig talt hamrer løs på instrumentene sine, og nydelig vart når de legger den helt ned.. … Det er kanskje en dårlig sammenligning, men det slo meg at Gåte er som en slags folkemusikkutgave av Seigmen; visuelle, originale og svært talentfulle.”