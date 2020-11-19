Smittevernveileder for konsertbransjen

Norske Konsertarrangører har utviklet en egen smittevernveiledning på oppdrag fra helsemyndighetene. Hensikten er at veiledningen skal gjøre regelverket rundt smittevern tydeligere og forenkle arrangørhverdagen.

Norske Konsertarrangører har utviklet veiledningen i samarbeid med Standard Norge.

– Den gjør arrangørhverdagen lettere og reduserer usikkerhet om tolkning av regelverk, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal, i en pressemelding fra interesse- og kompetanseorganisasjonen for konsertarrangører.

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og gir retningslinjer i smittevern for konsertarrangører. Den tar blant annet for seg billettkontroll, rigging, bruk av instrumenter, og avstand mellom artister og publikum. Veiledningen bygger på den såkalte Covid-19-forskriften.

Konsertarrangørene mestre i publikumshåndtering

Norske Konsertarrangører representerer over 420 konsertarrangører, blant dem kulturhus, studentsamfunn, klubber og festivaler.

– Denne veiledningen stiller tydelige krav til smittevernet. Våre medlemmer er mestre i publikumshåndtering og drillet i HMS, men jo tydeligere en veiledning er, jo mindre tid trenger arrangørene å bruke på å tolke den, sier Østerdal. Hun tror den nye veiledningen vil være spesielt nyttig for spillesteder som ikke har gjenåpnet ennå.

– For steder drevet på frivillig basis, som studentsamfunn og en rekke klubber, er en tydelig veiledning et nyttig verktøy som de kan støtte seg til i arbeidet med å åpne igjen, sier hun.

Norske Konsertarrangører har også kurstilbud innen smittevern i sin kursportefølje, og gjennomførte tidligere i måneden to online-smittevernkurs.

God standard for smitteforebygging

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Olav Slåttebrekk.