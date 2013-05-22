Samler distribusjonen

Fra 10. juni vil ca 80% av distribusjonen fra norske plateprodusenter skje fra Rjukan.

CD-fabrikken Polyvox, Musikkoperatørene og Diskos har gått sammen om en felles distribusjon av CD og DVD.

Ordningen gjelder fra 10. juni, da et nytt selskap, Polyvox Distribusjon, starter sin virksomhet. Polyvox Distribusjon vil holde til på Rjukan, hvor de blir samlokalisert med Skandinavias eneste CD/DVD-fabrikk Polyvox og Posten.

Tidligere har distribusjonen foregått gjennom flere selskap. Diskos har gjennom en årrekke vært distributør for Musikkoperatørene. Diskos vil fortsatt være knutepunkt for i form av et faktureringsselskap, mens all fysisk håndtering skjer hos Polyvox distribusjon på Rjukan.

Diskos har fått med seg både Voices of Wonder og Indie Distribusjon, som til nå har hatt sin egen distribusjon.

Dermed regner de at ca 80% av lagring og fysisk distribusjon av CD-er fra norske produsenter vil skje gjennom det nye selskapet.

— I troen på at CD-er og DVD-er fortsatt vil være et relevant format for veldig mange i flere år fremover, er det viktig å økonomisere og effektivisere både fabrikasjon og distribusjon, til beste for både plateselskaper og artister, skriver Polyvox, Musikkoperatørene og Diskos i en pressemelding.

Direktør i Polyvox, Atle Helgestad, satser i et 3–5 års perspektiv, og melder at målet er å opprettholde dagens omsetningsnivå, altså 4,5 millioner CD/DVD/lydbøker pr. år.