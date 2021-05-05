Raja: Opptil 10 000 publikummere med test eller koronapass

– De store arrangørene ønsker selv denne løsningen: Én kø med vaksinerte, og én hurtigtester-kø. Det sa kulturminister Abid Raja om planen for flere publikummere på utendørsarrangement i sommer.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja inntok regjeringas talerstol – sammen med statsminister Erna Solberg – for å fortelle om en trinnvis plan for opp til 10 000 publikummere på store arrangement sommeren 2021. Han hadde med seg en tabell – men ingen datoer – for hvor mange publikummere man trinnvis kan tillate på arrangement som de store musikkfestivalene, sommerens spel og Norway Cup.

– Dette er komplisert, men det er viktig å huske på at dette er myntet på arrangørene. Publikum med en kjøpt billett får beskjed på vei inn om hvordan det fungerer, sa kulturministeren da han presenterte fire trinn for utendørs arrangement.

I dag sender også Norsk kulturråd ut to bolker med koronautbetalinger som mange aktører i kultur-Norge venter på.

Koronasertifikat – eller test ved inngang

På trinn to ser kulturministeren for seg at grupperingene spenner fra 200 publikummere uten faste, tilviste plasser, og opp til tre ganger samme antall med pass eller test. Etter to nye trinn i gjennomføringa, det han ser for seg som trinn fire, økes maxantallet til 10 000, der de kan ha faste plasser og et publikum med hurtigtest eller medbragt koronapass.

Her kan publikum sorteres både i kohorter og i koronapass- og testkø:

– Aktørene ønsker selv denne løsningen: De sier til meg at de er klare til å lage et regime med én kø med vaksinerte, og én hurtigtester-kø, sier kulturministeren. Han viser til innspill han har fått fra den såkalte sommergruppa av arrangører. Flere av sommerens store arrangører har der tatt initiativ til løsninger for å åpne raskt for trygg gjennomføring av konserter og annen kultur som samler publikum i sommer.

Uten sjekk av koronapass – direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog beskrev dette kommende beviset med at det skal kunne ha en en QR-kode – eller mulighet for hurtigtesting ved konsertplassen, blir tillatt publikumsantall på det gitte arrangementet lavere. Tabellen for hva arrangørene har lov til blir tilgjengelig på regjeringas nettsider, i følge Abid Raja.

Les også: Sommergruppas Frank Nes og Sandra West om gjenåpning

– Dette gjelder utendørs arrangementer. Hva som kommer til å gjelde innendørs, kommer vi tilbake til når vi er klare med det, sier Raja.

Foreløpig tilbys vaksiner kun for dem over 18 år. Ministerne kunne ikke svare for om de finner en løsning for konsertlysten ungdom under 18. Gitt at man finner en praktisk løsning for dette, kan man se for seg at hurtigtestene på stedet kan gi inngang for denne gruppa – uten at noen myndigheter så langt har sagt noe om det, etter hva Ballade kjenner til.

I går var NRK først med nyhetene om testkonserter:

– Vi ser for oss 30.000 deltakere i juni, sa forskningsdirektør i Folkehelseinstitutttet, Atle Fretheim, til NRK.no.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Ytterligere kompensasjonsmidler

– Vi kommer med økonomiske pakker neste uke i forbindelse med revidert budsjett, sa kulturministeren også i dag. Disse skal i følge ham avstemmes mot publikumsgrensene han la fram.

I dag, onsdag, sendte Kulturrådet ut informasjon om 150 vedtak på de kompensasjonsmidlene de forvalter – for koronaavlysninger i oktober–desember i fjor. Kommunikasjonsrådgiver i Kulturrådet, Thomas Hansen, opplyser til Ballade.no at det kommer nye vedtak på koronastøtten som heter stimuleringsmidler torsdag. Mange arrangører venter utålmodig på hva og hvordan de kan kompenseres i en pålagt passiv sesong.

Kulturrådet sier de regner med å komme i havn med flere hundretalls vedtak til norske arrangører som har avlyst eller nedskalert arrangementene sine i løpet av noen dager nå.

Innspillene fra bransjeaktører ligger ute på regjeringen.no.

Et forslag til kompensasjonsmidler for inneværende periode skriver Ballade om her.