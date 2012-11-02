Punkt i knipe

Kristiansandsfestivalen skylder 1.870.000 kroner.

Punktfestivalen i Kristiansand fant sted 6.-8. september i år, men har ennå ikke gjort opp for seg. I følge Fædrelandsvennen mangler festivalen 370.000 kroner til å betale for hotell- og sceneleie.

Dette kommer i tillegg til gammel gjeld på 1.5 millioner kroner, skriver avisen.

Stryreleder Arne Bang forteller at festivalen budsjetterte med 750.000 kroner i billettintekter, men bare fikk inn 300.000. Dermed har de ikke kunnet betale leie til Kilden på 185.000 kroner, eller hotellutgiftene på et tilsvarende beløp.

Bang sier til avisen at Punkt er nær ved å komme til en løsning med kreditorene, men medgir at de også må kutte i neste års utgifter. Festivalen har nemlig de siste årene fått støtte fra både Cultiva og EU, midler Bang forteller at de ikke kan regne med å få til neste år.

Festivalen fikk 300.000 kroner fra fylkeskommunen og 230.000 kroner fra kommunen i år. Fra Norsk kulturråd fikk de 600.000 kroner, og søknaden til neste år er på 900.000.