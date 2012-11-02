Bransjen

Punkt i knipe

Publisert
02.11.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Kristiansandsfestivalen skylder 1.870.000 kroner.

Punktfestivalen i Kristiansand fant sted 6.-8. september i år, men har ennå ikke gjort opp for seg. I følge Fædrelandsvennen mangler festivalen 370.000 kroner til å betale for hotell- og sceneleie.

Dette kommer i tillegg til gammel gjeld på 1.5 millioner kroner, skriver avisen.

Les også:

Stryreleder Arne Bang forteller at festivalen budsjetterte med 750.000 kroner i billettintekter, men bare fikk inn 300.000. Dermed har de ikke kunnet betale leie til Kilden på 185.000 kroner, eller hotellutgiftene på et tilsvarende beløp.

Bang sier til avisen at Punkt er nær ved å komme til en løsning med kreditorene, men medgir at de også må kutte i neste års utgifter. Festivalen har nemlig de siste årene fått støtte fra både Cultiva og EU, midler Bang forteller at de ikke kan regne med å få til neste år.

Festivalen fikk 300.000 kroner fra fylkeskommunen og 230.000 kroner fra kommunen i år. Fra Norsk kulturråd fikk de 600.000 kroner, og søknaden til neste år er på 900.000.

Festivaler

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Jan Bang

Punkts utvida remix-omgrep

Da Jan Bang ''livesampla'' trommene til Anders Engen i 1996, forstod han at dette var ein ny måte å lage...

Flere saker

Morten Gjelten, direktør i Norsk teater og orkesterforening

NTO: Overraskende og skuffende politiske prioriteringer

INNLEGG: – Det er skuffende at den bransjen som sammenhengende har vært lengst nedstengt fremdeles ikke har rykket høyere opp...

Undertakers Circus

Undertakers Circus: Tilbake i manesjen

Thor S. Greni & co. med konsert, bokbad – og kanskje noen nyheter på gang.

Stillbilde fra GIRL IN RED: Too Much – musikkvideo

Ballade video: Tilbake på Lillehammer 

Vår utgave av Olympiatoppen er Girl In Red, Metteson, Sebastian Zalo, Peder Elias, Johan Berggren, Fangst, Bokassa og Golden Core. 