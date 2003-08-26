Playground Music innleder samarbeid med S2

Playground Music har skrevet avtale med S2 Records og overtar fra 25. august distribusjonen av selskapet, inklusive Glitterhouse-etiketten, i hele Skandinavia. Playgrounds promotionavdeling overtar fra samme dato også ansvaret for promovering av S2's norske artister. Siden starten i 1998 har S2 etablert seg som et av Norges ledende uavhengige plateselskaper, med artister som Midnight Choir og Palace Of Pleasure.

Av Arvid Skancke-Knutsen

S2 Records ble etablert av Terje Engen i janiuar 1998. Engen er en av de virkelige veteranene i norsk platebransje, og var bl.a. med på å etablere Sonet Norsk Grammofon AS i 1983. Dette selskapet sto bak en rekke klassiske norske poprock-utgivelser, med artister som Holy Toy, DeLillos, Jokke & Valentinerne, Raga Rockers, Midnight Choir og andre. Han var videre direktør for Sonet Grammofon AB i Sverige i årene 1993 til 1995, og Mega Records i Stockholm Stockholm i årene 1995-1996.

Blant artistene Engen har knyttet til seg til S2-etikketten, og til dels hatt betydelig suksess med, er Midnight Choir, Halvdan Sivertsen og Palace of Pleasure. S2-atalogen består ellers av album med Amulet, Jokke & Tourettes, Raga Rockers, Andrej Nebb, Frank Hammersland, Nøkken, Explicit Lyrics, Brent, Asfalt, Beckstrøm, Dødt Løp og Bjølsen Valsemølle. Selskapet representerer også de uavhengige selskapene Glitterhouse (i Norden) og Cooking Vinyl (i Norge).

S2s Terje Engen sier i forbindelse med det nye samarbeidet:

— De nye tidene i internasjonal og skandinavisk platebransje krever at de mindre uavhengige selskapene igjen foretar en revurdering av sine alliansepartnere før andre foretar den vurderingen for dem. Med overgangen til Playground tar S2 opp igjen det kortvarige, men svært vellykkede samarbeidet vi hadde med noen av dagens nøkkelpersoner hos Playground for noen få år tilbake – og det ser vi svært frem imot.

Daglig leder på Playground,Gard Rystad, kommenterer den nye konstellasjonen slik i en pressemelding Ballade mottok tirsdag formiddag:

— Med denne avtalen blir Playgrounds satsing på norsk musikk ytterligere forsterket, og vi ser frem til å ta opp igjen samarbeidet med S2 Records. Playground har i en tid med mye uro i markedet hatt en meget positiv utvikling, og denne utviklingen vil få en ny adrenalin-innsprøytning med samarbeidet med S2.

Det nye samarbeidet kommer rett etter at MNW måtte legge ned sitt Norgeskontor, noe som har ført til en serie omrokkeringer av det lokale platemarkedet, særlig hva distribusjon av utenlandske etiketter angår. Det ble i går også kjent at Playground også har tegnet en rekke nye avtaler for Skandinavia. Nye etiketter i Playground-distribusjon er hip hop-selskapet Death Row, samle-selskapet Union Square,samt Londonbaserte Echo og Circus, der de sistnevnte bl.a. har knyttet til seg den norske artisten Pleasure, som for tiden opplever økende oppmerksomhet i England.

Ballade vil i en serie artikler denne høsten sette fokus på de større, uavhengige selskapene her hjemme, og vil i den forbindelse komme tilbake til også denne konstellasjonen.