Phonofile sponser Nordic Music Prize

Phonofile har inngått et langtidssamarbeid med by:Larm om å sponse Nordic Music Prize, som nå får navnet «Phonofile Nordic Music Prize».

Nordic Music Prize ble startet opp på initiativ fra by:Larm i 2010. Prisen deles ut årlig og går til det juryen mener er beste nordiske album.

Den nordiske digitaldistributøren av musikk Phonofile går nå inn i prisen og bidrar med penger, kompetanse og nettverk, i følge daglig leder Erik Brataas, som i en e-post til Ballade understreker at de har langsiktige planer for samarbeidet.

Selve prisen består av 30 000 kroner som gis av Gramart.

Prisen er inspirert av den britiske og irske Mercuryprisen, og tidligere vinnere er Jónsi (Island) 2011, Goran Kajfes (Sverige) 2012, First Aid Kit 2013 (Sverige) og The Knife 2014 (Sverige).

De nominerte presenteres 11. februar, mens prisutdelingen skjer under by:Larm 5. mars.