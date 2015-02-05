Bransjen

Phonofile sponser Nordic Music Prize

Publisert
05.02.2015
Skrevet av
Ida Habbestad

Phonofile har inngått et langtidssamarbeid med by:Larm om å sponse Nordic Music Prize, som nå får navnet «Phonofile Nordic Music Prize».

Nordic Music Prize ble startet opp på initiativ fra by:Larm i 2010. Prisen deles ut årlig og går til det juryen mener er beste nordiske album.

Den nordiske digitaldistributøren av musikk Phonofile går nå inn i prisen og bidrar med penger, kompetanse og nettverk, i følge daglig leder Erik Brataas, som i en e-post til Ballade understreker at de har  langsiktige planer for samarbeidet.

Selve prisen består av 30 000 kroner som gis av  Gramart.

Prisen er inspirert av den britiske og irske Mercuryprisen, og tidligere vinnere er Jónsi (Island)  2011, Goran Kajfes (Sverige)  2012, First Aid Kit 2013 (Sverige) og The Knife 2014 (Sverige).

De nominerte presenteres 11. februar, mens prisutdelingen skjer under by:Larm 5. mars.

 

Mona Fimreite

– Varierende kunnskap om strømmetjenester

Plateselskapene begynner ifølge Fono endelig å forstå at Spotify har kommet for å bli. Kursholder mener mange har mye å...

Skjermdump Phonofile

Phonofile med ny tjeneste for direkte avregning fra plateselskap til artister

Tjenesten skal gi norske artister bedre innsikt i eget salg.

Jenny Hval

Disse er nominert til Phonofile Nordic Music Prize

Tre norske navn nominert til prisen som deles ut under by:Larm.

Nosizwe Foto: Moe Chakiri

Disse er nominert til Phonofile Nordic Music Prize

To norske navn blant de 12 nominerte nordiske artistene til prisen som deles ut under by:Larm.

Konsertbilde Hot Club de Norvege juli

Sigøynerjazz – en jazzdialekt

Django Reinhardt feires hvert år med en egen festival i Norge, en festival som etter hvert er kopiert i over...

Fkpscorpio

FKP Scorpio overtar Goldstar

Den tyske konsert- og festivalarrangøren vil fra nyttår dermed ha et Norgeskontor basert i Oslo.

Erlend Ropstad – Heilt uten synd

Ballade video: Gleden & sorgen

Ny og brillefin utgave! Med Numa Edema, Erlend Ropstad, Röyksopp, Sea Change, The Orange Dots, Nordlys, Skov og Vilde Tuv.