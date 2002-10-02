Bransjen

Per Eirik Johansen: – Jeg kjenner ingenting til dette

Publisert
02.10.2002
Skrevet av
Knut Steen

EMI-direktør og IFPI-styremedlem Per Eirik Johansen sier han ikke kjenner til platebyttingen som har vært avslørt på bl.a. Ballade de siste dagene. – Dette høres jo forferdelig ut, men jeg kjenner ikke til noe slikt, sier Johansen, som nå vil saumfare egne rekker – for sikkerhets skyld.

— Vi må finne ut om dette har foregått hos EMI. Jeg vet at plateselskapsfolk utveksler skiver seg imellom, og at journalister bytter inn en plate hist og her, og det er vel neppe verdens undergang. Men at ansatte skal ha byttet inn store mengder plater mot andre varer, vet jeg ingenting om.

Johansen vil ikke ut med hvor store rabatter hans egne ansatte får på CD-kjøp, og ønsker heller ikke å kommentere hvorvidt han selv eller andre innenfor EMI burde ha kjent til en såpass utbredt praksis innenfor egen bransje. Ei heller kan han love at EMI-artisters promo-eksemplarer ikke blir misbrukt av selskapets egne rekker:

— Det er det ingen som kan garantere. Jeg kjenner altså ikke til dette, noe mer kan jeg ikke si. Hva som eventuelt skal ha foregått i andre selskaper har jeg ingen formening om, men jeg kommer som sagt til å sette i gang interne undersøkelser for å finne ut av dette for EMIs egen del.

I følge Ballades kilder ble det kort tid i forkant av den siste tidens avsløringer sendt ut et internskriv i EMI, der nettopp problemet med byttepraksisen ble tatt opp.

— Det kjenner jeg overhodet ikke til, men jeg har bare sittet i denne stolen i et halvt år, sier Johansen, som også synes at den moralproblematiske sammenlikningen mellom platebytting og piratkopiering er søkt:

— Piratkopiering er rent tyveri fra artister og rettighetshavere. Å sammenlikne det med denne saken synes jeg er upresist og unødvendig, sier han.

