Oslopolitikerne vil ha Rockmuseum på Grünerløkka

Sæmund Fiskviks Popera i Bjørvika, eller Svein Bjørges rockmuseum på Grünerløkka? Kulturbyråd Anette Wiig Bryn er usikker på hvilket alternativ som er best. Men det er ikke bystyret. Der er det ingen som vil gå i bresjen for IFPI-direktørens Popera-forslag. – FrP og Høyre gikk verken inn for det ene eller andre, resten av partiene vil ha museet lokalisert til Grünerløkka, sier Wiig Bryn til Ballade. Aps Nina Bache utfordrer nå byråden til få fortgang i å samle Oslo om Grünerløkka-alternativet: – Nå må vi hive oss på i Oslo! Vi kan ikke se noen grunn til å sitte på gjerdet og overlate dette til andre byer, sier Bache til NRK Østlandssendingen.

Av Knut Steen

Kulturbyråd Anette Wiig Bryn har hatt møter med initiativtakerne til både Grünerløkka-alternativet og «Poperaen». I dag har hun vanskelig for å bestemme seg for hvilket alternativ hun liker best. Dette til tross for at kulturbyråden kun har mottatt en to siders prosjektbeskrivelse til Sæmund Fiskviks Bjørvika-idé.

— Arkiv og museum bør samles

— Jeg synes begge er interessante. Men fordi de har så ulike kvaliteter, har jeg store problemer med å se at det ene er bedre enn det andre, sier Wiig Bryn. Hun synes ikke realiseringstiden bør være avgjørende i denne saken:

— Schous er jo et bygg som står der, mens Bjørvika-alternativet må bygges opp fra grunnen av. Derfor går det sikkert raskere å få opp Schous-prosjektet. Jeg synes det er viktig at populærmusikkarkivet og museet blir lokalisert på samme sted. Sånn sett kan man godt vente et par år på å få opp et større bygg i Bjørvika – hvis det blir bedre, synes Wiig Bryn. Kulturbyråden innrømmer samtidig at hun ikke har hatt tid til å sette seg så godt inn i saken enda.

— Statlig utgift, ikke kommunal

Til tross for at både Trondheim, Namsos og Halden har gitt signaler om kommunale støttekroner, kan ikke Anette Wiig Bryn se at et eventuelt pop- og rockmuseum i Oslo skal være en kommunal oppgave det hele tatt.

— Et nasjonalt pop- og rockmuseum er en ren statlig utgifgtspost, uansett hvor det måtte legges. Ingen av de andre nasjonale museene som ligger i Oslo mottar kommunal støtte, så jeg kan ikke helt se hvorfor et pop- og rockmuseum skulle være unntaket. Vi har bidratt med 8000 kroner til utredning av Grünerløkka-alternativet, utover det har vi ikke mulighet for å gå inn med noe mer penger, i alle fall ikke før våre budsjetter for 2006 kommer inn. Vi har allerede sendt et brev til Stortingets kulturkomité om at vi ønsker museet lagt til Oslo, jeg vet ikke hva mer vi kan gjøre nå, sier Wiig Bryn.

Poperaen i grus

Hvilket Oslo-alternativ som stikker av med bystyrets støtte, blir formelt avgjort på bystyremøtet den 16. mars. Men skal man tro signaler fra Oslo-partiene, ser ikke Sæmund Fiskviks «Popera»-drøm ut til å ha falt i smak. Wiig Bryn kan bekrefte at det i dag er et flertall for Grünerløkka-alternativet.

— FrP og Høyre gikk verken inn for det ene eller andre, mens alle de andre partiene vil ha museet lokalisert til Grünerløkka, sier Wiig Bryn.

Av bystyrets 59 representanter har Høyre 15 og Fremskrittspartiet 10. Dermed er det et klart flertall i bystyret for å begrave Popera-ideen, uansett hvor Høyres og FrPs stemmer havner.

AP ber om fortgang

Arbeiderpartiets Nina Bache mener at kulturbyråden dermed plikter å begynner arbeidet med å samle Oslo om Grünerløkka-alternativet:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Schous er et spennende alternativ og det er også det alternativet som har kommet lengst i planleggingen. Bjørvika er fortsatt på idéstadiet. Vi mener at dersom vi skal ha noen mulighet til å få rockemuseet til Oslo, så må vi verne om det alternativet som er realistisk, sier Bache til NRK Østlandssendingen.

Hun er redd for at ytterligere nøling kan svekke Oslos posisjon i lokaliseringsstriden.

— De har vært kjempeflinke i Trondheim og Halden. Nå må vi hive oss på i Oslo! Dette er en utfordring til byrådet. Vi kan ikke se noen grunn til å sitte på gjerdet og overlate dette til andre byer. Det hadde vært kjempeflott å få museet til Oslo, sier Bache til Østlandssendingen.

Stortinget avgjør lokaliseringen av et nasjonalt museum for pop- og rock i løpet av våren, etter å ha mottatt innstillingen fra ABM Utvikling. Denne innstillingen leveres Stortinget i mars.