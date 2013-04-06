Oppstartsmidler fra Kulturdepartementet

Ballade har fått oppstartsmidler fra KUD. – Bevilgningen er uhyre viktig for at musikklivets næringskjede fortsatt skal kunne være komplett gjennom det Ballade representerer av kritikk, meningsbrytning, rapportering og omtale av aktørenes mangefasetterte aktiviteter, mener Åse Hedstrøm i NKF.

Etter at Ballade ble overtatt av Norsk Komponistforening ble det søkt om oppstartsmidler på 0,5 millioner kroner, for å legge grunnlag for et fremtidig Ballade.

Fredag kom meldingen om at søknaden er innvilget.

— Vi har ønsket Ballade som en viktig arena i offentligheten for debatter, nyheter og annen informasjon og meningsutveksling innen musikkfeltet, sier kulturminister Hadia Tajik, om bakgrunnen for tildelingen.

Gir et levedyktig Ballade

Bevilgningen går rett inn i hjertet av norsk musikkliv, mener styreleder i Norsk Komponistforening, Åse Hedstrøm.

— Den er uhyre viktig for at musikklivets næringskjede fortsatt skal kunne være komplett gjennom det Ballade representerer av kritikk , meningsbrytning, rapportering og omtale av aktørenes mangefasetterte aktiviteter.

I desember 2012 ble Ballade nedlagt som følge av Kulturdepartementets sammenslåing av MIC Norsk musikkinformasjon og Music Export Norway. I prosessen ble det gjort klart at departementet ikke ønsket en videreføring av Ballade med Music Norway som eier.

Norsk Komponistforening overtok eierskapet i januar og etablerte en forening som skal stå for den uavhengige driften av nettstedet. En av styrets viktigste oppgaver er å styrke Ballades økonomi.

— Vi er veldig glad for at også staten bidrar i dugnaden for å få et levedyktig ballade. Med midlene fra KUD får vi en mer robust økonomi og pusterom til å viderutvikle ballade for fremtiden, både økonomisk, teknisk og innholdsmessig, sier styreleder Bente Leiknes Thorsen.

Positivt signal

Oppstartsmidlene er søkt for år 2013, for å sikre videre drift. Åse Hedstrøm tror imidlertid at midlene er et positivt signal for Ballades fremtid.

— Dette er en gledens dag – både for Norsk Komponistforening som eier, men aller mest for et samlet norsk musikkliv som ikke kan lese bevilgningen fra departementet som noe annet enn en anerkjennelse og vektlegging av Ballades betydning som musikk-Norges viktigste forum for debatt og kritisk refleksjon, avslutter Hedstrøm.