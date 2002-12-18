Bransjen

Oppfordrer teatermusikere til å streike

Publisert
18.12.2002
Skrevet av
Knut Steen

Etter at styret for Den Nationale Scene i Bergen besluttet å si opp de faste musikerne for å i stedet basere seg på frilansere. Talsmann for musikerne, Tom Harry Halvorsen sa igår til Bergens Tidende at DNS kommer til å bli svekket musikalsk igjennom denne ordningen. Samtidig oppfordrer Egil Monn-Iversen til streik: – Det som har skjedd i Bergen er bare begynnelsen på noe som kommer til å skje over hele teater-Norge, mener han.

— Monn-Iversen sier til Bergens Tidende at han mener teatrene bruker altfor mange penger på administrasjon og salg:

— Og så rammer man uskyldige for å få endene til å møtes, sier Monn-Iversen til Bergens Tidende. I gårsdagens «Midt i Musikken» oppfordret nestoren de ansatte musikerne til å streike for å unngå oppsigelsene.

På spørsmål fra programlederen om det ikke hadde vært bedre å be frilansere om å boikotte teatre uten an fast musiker-stab, svarte Monn-Iversen at han trodde at akkurat det kom til å bli vanskelig å gjennomføre:

— I et trangt marked for musikere er jeg redd at solidaritetsfølelsen ikke er sterk. Kampen må stå før de fem i Bergen står uten arbeid.

Oppsigelsene kommer som et resultat av lav egeninntjening og behov for å kutte budsjettet med syv millioner, forteller styreformann Dag Steinfeld, som fra nyåret av kommer til å satse på å leie inn musikere når de trengs:

— Vi skal ha musikk når vi trenger det, men vi vil ikke betale musikere når vi ikke trenger musikk. Det er ikke noe uvanlig i dette ved teatre i Norge og andre land. Faktisk er DNS et av få teatre som fortsatt har musikere på den faste lønningslisten. Det siste vi ville var å gå til oppsigelser. Men for å klare totale innsparinger på syv millioner kroner, måtte de to siste millionene hentes gjennom kutt i lønnskostnader. Tross alt er 81 prosent av utgiftene ved DNS knyttet til arbeidskostnader, sier Steinfeld til BT.

Det har også versert en del spørsmål rundt reportoirvalget for 2002 – som har bestått av mange forestillinger og et sviktende antall publikummere, men hverken styreformannen eller talskvinnen for de ansatte, Nikolina Wiberg, ønsker å kritisere teatersjef Morten Borgersen for repertoarvalget. Wiberg mener allikevel at oppsigelsene kunne vært unngått om styret hadde fulgt musikernes anmodninger:

— Vi foreslo kutt i driftsrelaterte forhold. Etter at 10 måtte gå i 1995/96 ble det fattet vedtak om at kun to scener skulle brukes samtidig. Senere søkte DNS staten om å få bruke alle tre scenene på samme tid, men fikk nei. Likevel er de tre blitt brukt som om søknaden ble innvilget. Mye kunne vært spart om man bare spilte på to scener på samme tider, sier Wiberg til BT.

BransjeDebattTeater

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

