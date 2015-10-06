Nytt lederkurs for unge i musikkbransjen
Music Norway og Eksportskolen vil gi grundere under 35 innsikt i selskapsutvikling gjennom kurset «Elite». Frist for å søke er 11. oktober.
Music Norway og Eksportskolen arrangerer for første gang i høst intensivkurset «Elite». 10 – 11. november vil foredragsholdere og rådgivere fra Norge og USA gi kursdeltakere innsikt og kompetanse i felt som avgjørende for å kunne utvikle bedriften og øke eksportmulighetene.
Programmet er rettet mot gründere, eller noen som jobber i en gründervirksomhet, med internasjonale ambisjoner. Kriteriene for å delta er at en er engasjert, har teft og tålmodighet, og er klar for å utfordre egen lederrolle.
De to kursdagene vil inneholde:
Kommunikasjon og storytelling – hvorfor bør folk høre på historien din og hvordan du selger den?
Business planning – du er i gang, hvordan går man frem?
Situasjonsanalyse – finn ut hvilke strategiske behov som trengs og hvilken kunnskap du mangler.
Hvordan markedsføre seg selv internasjonalt – case: USA, en guide til å entre verdens tøffeste musikkmarked.
Er jeg en startup? – bli motivert av de som har gjort det før deg!
Søknadsfrist for kurset er 11. november. Svar på søknad vil bli gitt i uke 43.
Eksportskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Music Norway og de regionale kompetansesentrene BRAK, TEMPO, ØKS, KOFOR, STAR og MØST.