Nytt lederkurs for unge i musikkbransjen

Music Norway og Eksportskolen vil gi grundere under 35 innsikt i selskapsutvikling gjennom kurset «Elite». Frist for å søke er 11. oktober.

Music Norway og Eksportskolen arrangerer for første gang i høst intensivkurset «Elite». 10 – 11. november vil foredragsholdere og rådgivere fra Norge og USA gi kursdeltakere innsikt og kompetanse i felt som avgjørende for å kunne utvikle bedriften og øke eksportmulighetene.

Programmet er rettet mot gründere, eller noen som jobber i en gründervirksomhet, med internasjonale ambisjoner. Kriteriene for å delta er at en er engasjert, har teft og tålmodighet, og er klar for å utfordre egen lederrolle.

De to kursdagene vil inneholde:

Kommunikasjon og storytelling – hvorfor bør folk høre på historien din og hvordan du selger den?

Business planning – du er i gang, hvordan går man frem?

Situasjonsanalyse – finn ut hvilke strategiske behov som trengs og hvilken kunnskap du mangler.

Hvordan markedsføre seg selv internasjonalt – case: USA, en guide til å entre verdens tøffeste musikkmarked.

Er jeg en startup? – bli motivert av de som har gjort det før deg!

Søknadsfrist for kurset er 11. november. Svar på søknad vil bli gitt i uke 43.

Eksportskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Music Norway og de regionale kompetansesentrene BRAK, TEMPO, ØKS, KOFOR, STAR og MØST.