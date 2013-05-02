Bransjen

Ny satsning fra WiMP

Publisert
02.05.2013
Skrevet av
- Red.

I morgen lanseres WiMP Live. Først ut er streaming av Jonas Alaskas konsert fra Rockefeller.

Musikktjenesten WiMP starter i morgen en ny satsning der konsertopptak i høy kvalitet tilbys for streaming. Fremover vil det jevnlig bli presentert konserter av store norske artister, så vel som internasjonale navn.

— Streaming og livemarkedet går tett sammen, og derfor er det helt naturlig at også liveopptak er å finne i WiMP, sier Sveinung Rindal i WiMP redaksjonen om satsningen.

Undersøkelser viser at folk streamer mer musikk av konsertaktuelle artister. Folk opplever og oppdager artister på konserter og hører videre på dem i en streamingtjeneste. Samtidig oppdager folk flere artister med streaming, og går dermed oftere på konsert, skriver selskapet videre i en pressemelding.

Etter Jonas Alaska står blant annet Eva & the Heartmaker (fra Rockefeller), og britiske Gabrielle Aplin (fra The Thief) for tur.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

