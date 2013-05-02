Ny satsning fra WiMP

I morgen lanseres WiMP Live. Først ut er streaming av Jonas Alaskas konsert fra Rockefeller.

Musikktjenesten WiMP starter i morgen en ny satsning der konsertopptak i høy kvalitet tilbys for streaming. Fremover vil det jevnlig bli presentert konserter av store norske artister, så vel som internasjonale navn.

— Streaming og livemarkedet går tett sammen, og derfor er det helt naturlig at også liveopptak er å finne i WiMP, sier Sveinung Rindal i WiMP redaksjonen om satsningen.

Undersøkelser viser at folk streamer mer musikk av konsertaktuelle artister. Folk opplever og oppdager artister på konserter og hører videre på dem i en streamingtjeneste. Samtidig oppdager folk flere artister med streaming, og går dermed oftere på konsert, skriver selskapet videre i en pressemelding.

Etter Jonas Alaska står blant annet Eva & the Heartmaker (fra Rockefeller), og britiske Gabrielle Aplin (fra The Thief) for tur.