Ny butikk for de usignerte

Platekompaniet kaprer en plass i usignert-markedet ved å selge digitale filer for artister uten platekontrakt i butikken JUBA, som lanseres i dag.

Ideen er at artister og band selv skal laste opp sin musikk til butikken, mens Platekompaniet står for redaksjonell behandling og veiledning.

Artistene på JUBA er også å finne på Wimp, som er en streamingtjeneste med mulighet til å kjøpe musikk, lansert av Aspiro, Platekompaniet og Telenor. JUBA lanseres med aggregatoren Phonophile Artspages i ryggen.

Artistene står fritt til å trekke musikken sin ut av JUBA etter eget ønske, og de skal motta kvartalsvise salgsrapporter, heter det i avtalevilkårene fra JUBA.

— Vi gjør dette fordi vi ønsker å dekke et større spekter. Egentlig er det noe vi har gjort i veldig mange år. Vi begynte å drodle om dette før åpningen av mp3-butikken med bakgrunn i at vi har lang erfaring med å selge lokale artister uten plateselskap på kommisjon, sier Sveinung Rindal, som er digital butikksjef i Platekompaniet.

Sveinung Rindal

— Da jeg stod i butikken i Bergen tok vi inn plater med Datarock og Lars Vaular før de hadde gitt ut noe på egne eller andres selskaper. Det er litt på basis av det markedet, og den gode kommunikasjon vi har med artistene, at ville vi utvikle dette digitalt. Det er viktigere å være tilstede digitalt enn fysisk i 2010, sier han.

Rindal mener at JUBA plasseres seg i et landskap som er befolket av usignert-distributører som myspace, NRK Urørt og by:Larm. Prisen ut til kundene skal være litt lavere enn på Wimp, men Rindal mener at JUBA bare vil være ett steg på veien for artistene.

— Det skal være en terskel opp til det å få platekontrakt og skaffe seg ordentlig digital distribusjon.

Kommer JUBA til å brande artistene i butikken på samme måte som når NRK setter et Urørt-stempel på artister som tar steget ut av Urørt inn den kommersielle delen av bransjen?

— Nei jeg tror ikke det, men skal man først trekke paralleller vil jeg tro vi vil ha en form for ukas artist eller månedens artist. Nå er vi mer enn fornøyd med å åpne butikken og vi har allerede et knippe gode artister der, sier Rindal.

Butikken skal kun selge digitale filer. Artistene står for promotering selv. Rindal mener at sosiale medier som Facebook og Twitter egner seg for dette.

— Det er ikke aktuelt å dra inn artister på et seminar i JUBA-regi. Vi skal gi folk en lommeguide på hvordan man promoterer seg, og ved hjelp av det kan radiostasjoner og aviser se at det skjer noe. Man trenger ikke nødvendigvis å stå med skiva i hånda for å få oppmerksomhet.