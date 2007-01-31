Bransjen

Norwegian Wood: – Den som roper i skogen…

Publisert
31.01.2007
Skrevet av
Sten R. Fredriksen, Jørgen Roll

Jørgen Roll og Sten Randers Fredriksen i Norwegian Wood går i dette leserbrevet til rette med Aftenposten, og understreker at de IKKE har søkt knutepunktstatus for sin festival. Samtidig spør de hvorfor by:Larm og Erlend Mogård Larsen nå velger å rakke ned på andre aktører. – By:Larmfolket vet bedre. De av alle, i lys av det fine arbeidet de selv bedriver, burde heller fokusere på egne ferdigheter, skriver Roll og Fredriksen.

Av Jørgen Roll og Sten Randers Fredriksen, Norwegian Wood

Aftenposten vier tirsdag 30. januar ca. to helsider til By:Larms argumenter ifm. deres søknad om status som Knutepunktfestival.

Norwegian Wood ønsker med dette å opplyse følgende.

1. Aftenposten tar feil. Norwegian Wood har IKKE søkt om knutepuktstatus!

Kulturminister Trond Giske nevnte Norwegian Wood som en kandidat for å bli knutepunktfestival i en artikkel i Aftenposten sommeren 2006. På bakgrunn av dette har vi hatt et hyggelig og konstruktivt møte med ministeren for å finne ut hva en knutepunktstatus innebærer for oss.

Vi har foreløpig konkludert med at vår festival ikke fyller kriteriene som Kulturdepartementet har laget for slike institusjoner. Vi er veldig fornøyd med den gode utviklingen vår festival er inne, i og ser ikke noen grunn til å forandre festivalen eller organisasjonen for å få knutepunktstatus nå.

2. Hva er vitsen med å rakke ned på andre?

By:Larms daglige leder benytter også anledningen til å rakke ned på andre arrangører. Hva er vitsen med det?

Om Norwegian Wood sier han. «Det holder ikke å sette på 5 usignerte band» (Holder til hva da, forresten?)

Norwegian hadde allerede i vårt oppstartsår 1992 en egen dag med nye usignerte band omtrent 5-6 år før By:Larm startet. Senere har vi hvert år presentert en rekke nye og usignerte norske artister både på hovedscenen, på klubbopplegg og nachspiel og også på en egen scene fra 1998. Denne scenen heter Norwegian Underwood og arrangeres i samarbeid med NRK P1.

Vi har siden 1998 mottatt ca. 4000 demoer fra norske band som vil delta.

By:Larm folket vet bedre. De av alle, i lys av det fine arbeidet de selv bedriver, burde fokusere på egne ferdigheter.

Norwegian Wood har et hyggelig og konstruktivt forhold til de Øya og Quart, og vi ønsker ikke sloss med dem eller noen andre festivaler.

Vi har mer enn nok med å lage en god festival hos oss, og ikke bruke energi på å rakke ned på andre festivaler.

Mvh.
Norwegian Wood
Jørgen Roll & Sten Randers Fredriksen

BransjeDebattFestivalerGenrePopulærmusikk

Relaterte saker

Erlend Mogård Larsen (Foto: Anders Martinsen, NRK.no)

by:Larm ønsker knutepunktstatus

Kulturminister Trond Giske annonserte i fjor at en rockfestival skal komme inn under knutepunktordningen og dermed sikres fast plass på...

Stavanger Konserthus 07 (Ill: Stavanger Kommune.no)

Kulturbyen Stavanger: For liten for by:Larm

Stavanger har nærmere 110 000 innbyggere, mens Sandnes nærmer seg 60 000. Likevel tør ikke by:Larm å legge noe nytt...

Oslos byvåpen

by:Larm vurderer Oslo som alternativ

Som Ballade meldte i går, er by:Larm for alvor i tenkeboksen når det gjelder den videre utviklingen. Ett av alternativene...

Runar Eggesvik

by:Larm ved et veiskille

Mye har skjedd siden det første by:Larm ble avholdt for 10 år siden. Arrangementet har vokst fra å være en...

Tungtvann 2 (Foto: Tornado Booking)

Ti band feirer ti år med by:Larm

– I anledning vårt jubileum feirer vi oss selv, publikum og artistene gjennom å invitere tilbake ti artister som alle...

MFOs by:Larm annonse

by:Larm-nekt for Musikernes Fellesorganisasjon

Stiftelsen by:Larm har besluttet å fjerne MFOs annonse fra by:Larm-avisen. I annonsen tilbys artistene som skal opptre under bransjetreffet i...

Flere saker

Erlend Ropstad – Heilt uten synd

Ballade video: Gleden & sorgen

Ny og brillefin utgave! Med Numa Edema, Erlend Ropstad, Röyksopp, Sea Change, The Orange Dots, Nordlys, Skov og Vilde Tuv.

Riddu Riđđu

Det skal åpnes igjen, og noen er satt til å jobbe med det

Bergen Live, Riddu Riđđu og Norway Cup er blant de veldig forskjellige arrangørene som skal hjelpe regjeringa med smart åpning...

Nils Petter Molværs toner og sommerbrisen over Gålå – slik kunne facebook publikum få en bit av fjorårets Peer Gynt stevne

Digitale festivaler: – Noe mangler

Forskere har sett på 2020-versjonene av fire festivaler med sterk lokal tilknytning. Mye ble borte i de strømmevariantene av publikumstilbudet...