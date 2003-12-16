Norske kritikere kårer årets beste plater

16.12.2003
Arvid Skancke-Knutsen

Det er utøvere innen den alternative singer/songwriter-tradisjonen som gjør det skarpest av de norske artistene, når mer enn femti norske musikkjournalister oppsummerer årets beste plater i Dagsavisen. Blant de norske representantene for denne stilen finner vi bl.a. Magnet, Thomas Dybdahl og Julian Berntzen, mens de internasjonale innslagene i ganske stor grad er preget av r’n’b og hip hop.

Alle øverst på listen over Årets album troner den amerikanske hip hop-duoen Outkast med deres «Speakerboxxx/ The Love Above», tett fulgt av landsmennene Alicia Keys og The White Stripes, som spiller henholdsvis moderne r’n’b og rufsete garasjerock. Bernt Erik Pedersen i Dagsavisens Nye Takter-avdeling kaller årets kritikeravstemning «et gjennombrudd for hip hop», og påpeker at det er første gang et hip hop-album har vunnet Dagsavisens og Nye Takters årlige avstemning.

Hele 54 norske platekritikere og musikkformidlere har avlevert stemmer, og har derved kåret Magnets Alarm-nominerte album «On Your Side» til årets beste norske utgivelse. «Det er ingen tvil om at tilnærmelsen til popmusikken og den stille, bredt penslede rocken er tradisjonell, men samtidig har Magnet en klar og distinkt melankolsk nerve, en nyfikenhet i det utflytende og en kombinasjon av musikalske blåfarger og lyspunkter som er essensiell», skrev Dagsavisen i sin tid om «On Your Side», som erobret en 8. plass på listen.

Like under, på en 10. plass, finner vi så Thomas Dybdahl og hans andrealbum «Stray Dogs». King Midas har inntatt 13. plassen på listen med deres «Romeo Turn», tett fulgt av de norske hip hop’erne Equicez med albumet «State Of Emergency – Generation Equicez». Debutant Julian Berntzen er havnet på 16. plass med sin fine «Waffy Town», mens videre norske innslag på den førti titler lange listen omfatter Vidar Busk med «Love Buzz» (26. plass), Ephemera med «Air» (28. plass), Pleasure med «Pleasure» (34. plass) og Erlend Øye med «Unrest» (37. plass).

Bare en gang de siste femten årene har en norsk utgivelse gått helt til topps på Nye Takters kritikerliste over Årets album. Den hederen tilfalt DeLillos i 1993 med utgivelsen «Neste Sommer».

På den tilsvarende listen over kritikernes favorittsingler fra 2003 finner vi følgende norske innslag: Ephemera med «Girls Keep Secretys In The Strangest Ways» (5. plass), Equicez med «Barnslig» (8. plass), Turbonger med «Fuck The World» (9. plass), Sissy Wish med «The Ten Feet Tall» (10. plass), King Midas med «Romeo Turn» (12. plass), Lene Marlin med «You Weren’t There (16. plass), Bertine Zetlitz med «Girl Like You» (19. plass), «Long Long Time» med St. Thomas (21. plass), Amulet med «Breaking News (23. plass) og Pleasure med «Don’t Look The Other Way» (24. plass).

Hele albumlisten kan du studere på denne lenken. Eventuelle klager må i parentes bemerket rettes direkte til Nye Takter-redaksjonen, da ingen av Ballades journalister har bidratt til avstemningen.

