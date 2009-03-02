Nordisk fil-samarbeid

02.03.2009
Tellef Øgrim

Samarbeid mellom norske Phonofile og svenske Klicktrack åpner nytt marked for norsk musikk i Sverige. Samtidig kan Phonofiles kunder åpne Klicktrack-butikk på egne nettsider.

Av Tellef Øgrim

Klicktrack.com spesialiserer seg på salg av lydfiler på nettet til sluttbruker. Phonofile sørger først og fremst for at filene blir tilgjengelige i nettbutikker over hele verden. En ny samarbeidsavtale mellom de to selskapene åpner nye muligheter for norske plateselskaper. For det første fordi den norske musikken som i dag finnes hos Phonofile, blir tilgjengelig for de nærmere 500 Klicktrack-butikkene som finnes i Norden. For det andre fordi Phonofile-kundene får tilgang til Klicktracks løsning for nettsalg av musikkfiler via egne nettsider, artistenes egne nettsider eller, for eksempel, artistenes via Myspace-sider.

— Svenskene har først og fremst behov for en aggregator, sier Erik Brataas i Phonofile, og viser til selskapets rolle som distributør av musikkfiler til internasjonale nettbutikker (som iTunes).

Dette er en type tjeneste de små og uavhengige svenske selskapene til nå ikke har hatt tilgang til.

— Det er svært inspirerende å finne en samarbeidspartner i Sverige som i så stor grad har sammenfallende syn på musikkbransjen og de uavhengige plateselskapenes behov i et stadig mer krevende marked. Sammen vil vi kunne bidra til å sikre uavhengige plateselskaper de beste forutsetninger for sterk og langsiktig tilstedeværelse i det digitale musikkmarkedet, ved å utnytte de beste egenskapene til hvert av selskapene. Den svensk-norske dimensjonen gjør det ekstra spennende, sier Brataas.

Klicktrack.com har siden starten i 2005 signert 650 avtaler med plateselskaper og har 80 000 filer tilgjengelig i sin nettbutikk-løsning.

Phonofile ble etablert i 1999 og har avtaler med 250 norske og 50 svenske plateselskaper om digital distribusjon, Cirka 110 000 musikkfiler distribueres via Phonofile til aktører som iTunes, Aspiro, Nokia, eMusic, Spotify, Amazon og mange flere.

BransjeHandelsvarerFonogram

