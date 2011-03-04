Nominert uten utgivelse

Innspillingen «The Only Way To Travel 2» finnes verken på fysisk format, i streamingformat eller i digitale butikker. Likevel er den nominert til Spellemann.

— Dette er helt rått, sier en ydmyk Petter Wettre om nominasjonen.

— I takketalen fra den foregående utdelingen takket jeg alle 43 som hadde kjøpt albumet, for jeg kjenner alle sammen. Det er de samme forutsetningene nå.

Saksofonist og komponist Petter Wettre og trommeslager Per Oddvar Johansen mottok Spellemann i jazzkategorien i 2000 for duoalbumet “The Only Way To Travel”. Wettre fikk Spellemann i samme kategori 2007 for “Fountain of Youth”, et album Aftenposten kalte et mesterverk. Begge disse utgivelsene kom på CD. I 2010 kan Wettre og ny perkusjonspartner Audun Kleive bli de første som får Spellemann for et album som ikke er tilgjengelig på et fysisk format.

Super-eksklusivitet

I 2008 lempet Spellemann-komiteen på kravet om at påmeldingene må skje på LP eller CD. Siden den gang har det dukket opp et fåtallig påmeldinger på digitalt format, i følge Spellemannkomiteen.

I år kom den første nominasjonen for et album som ikke eksisterer på et fysisk format.

Wettre og Kleives konsertalbum “The Only Way To Travel 2” ble spilt inn på Nasjonal Jazzscene Victoria under Oslo Jazzfestival i fjor, og er nominert i åpen klasse. Det spesielle med denne digitale utgivelsen er at den ikke er tilgjengelig i digitale musikkbutikker som iTunes, eller i streamingtjenester som Spotify eller WiMP.

— Man må inviteres og deretter må man kjøpe filene. De ligger ikke ute til allmenn beskuelse og behørelse uten videre, sier Wettre.

Denne minnepinnen brukes kun som promomateriell – Wettre har delt den ut til 80 bekjente.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Lite vunnet, lite tapt

For å få tak på “The Only Way To Travel 2” må man henvende seg til Wettre som, etter å ha mottatt en betaling på 107 kroner via nettbank eller Pay Pal, sender albumet til kunden på mail. I pakken ligger albumet i høykvalitets flac-format, som mpeg4, eller mp3. Man får også med en video i HD-format og liner notes som PDF-fil med på kjøpet.

Wettre har hatt omtrent 20 salg. Denne businessmodellen har med andre ord ikke gjort noen rike, men den koster heller ikke mye. Wettre har også laget en minnepinne som ser ut som en opptakskassett, og delt ut om lag 80 av disse i promoøyemed.

— Hvis ingen kjøper har man ikke tapt noe, sier Wettre.

Les også:

— Vi delte litt synspunkter på hva vi skulle gjøre med opptaket og bestemte at vi skulle distribuere det via Dropbox som egentlig er en ekstern lagringsplass. Vi gidder ikke lage en plate til. Ikke har jeg penger til det og dagens marked tilsier at det ikke er fornuftig, sier Wettre, som har sluppet albumet på sin egen etikett Household records.

Støtte-presedens?

Wettre har forsøkt å søke om støtte til albumet, men har foreløpig ikke fått napp.

— Fond for utøvende kunstnere støtter ikke innspillinger som ikke foreligger på et fysisk medium. Men de er ikke helt uvillige etter at jeg gav dem en minnepinne og forklarte hvilket år vi er i.

Wettre har også merket seg at selskaper som Rune Grammofon og NORCD fortsatt , og han mener at globalt sett er fortsatt CD-en habil som produkt.

— Jeg merker at jeg synes det er fryktelig vanskelig. Mitt selskap er uhyre mye smalere en NORCD og Rune. Jeg kommer ikke til å ta opp igjen det å lage plater. Jeg kommer til å fortsette med dette, sier Wettre.