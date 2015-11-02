Nina Hodneland til Norsk kulturhusnettverk

1. desember starter Hodneland i den nyopprettede prosjektlederstillingen, hvor hun får ansvaret for daglig ledelse av Norsk Kulturhusnettverk og Kulturspirer, NKNs satsning for «å styrke barn og unges vilkår for kompetanseheving».

Hodneland har over 10 års erfaring som prosjektleder i norsk og internasjonal kultursektor, og har inntil nå jobbet i Transposition, et samarbeidsprogram mellom 12 kulturorganisasjoner i Norge og Vietnam. Hun har en mastergrad i kulturledelse fra University of Warwick, England.

Det var 36 søkere til stillingen, som i første omgang er en prosjektstilling på ett år