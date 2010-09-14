Bransjen

– Moroa har såvidt startet

Publisert
14.09.2010
Skrevet av
Tellef Øgrim

Utbetalingene fra Spotify til Martens Meyer Musikk passerte iTunes i andre kvartal i år. Gisle Martens Meyer er er mer opptatt av fremtidens muligheter enn dagens utbetalingsnivåer.

Denne høsten er Ugress, Meyers hovedprosjekt, på skolekonsertturné i Telemark. Kanskje går noen av elevene hjem etter at skoledagen er slutt og finner musikken hans på en streamingtjeneste. I så fall dukker de etter noen måneder opp i Martens Meyers digital-regnskap i form av utbetalinger fra for eksempel Spotify eller WiMP.

I løpet av perioden april-juni gikk Spotify forbi iTunes målt i størrelsen på utbetaling til Martens Meyer Musikk.

Fra Ugress.com

Martens Meyer sier, som grafen også viser, at iTunes holder seg stabilt selv om Spotify øker sterkt. Han tror ikke at økningen i strømmeinntekter innebærer at musikken hans nødvendigvis er i ferd med å nå store, nye grupper av fans.

— Tallene øker trolig fordi streaming får mange flere brukere.

På Ugress.com skriver Martens Meyer, i egenskap av både utgiver og artist, at han ikke kommer til å trekke seg fra Spotify.

— Ikke fra Spotify, og ikke fra noen annen streaming-tjenste heller. Moroa er i ferd med å starte, det kommer til å skje mye i løpet av de neste årene. Jeg ville selvsagt gjerne ha høyere rater (mer per stream, red.anm). Hvem ville ikke det. Men for øyeblikket tror jeg ikke ratene er det viktigste aspektet ved digital musikk. Det å få etablert et nytt musikalsk landskap som fungerer for alle parter; fans, artister, musikkbusinessen rundt dem, er viktigere.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Han hevder at bransjen har begått mange feil i løpet av de siste tiårene, og at «vi ikke er i posisjon til å kreve eller å klage. Vi må bygge opp igjen».

Martens Meyer Musikk omsatte ifjor for ca. 900 000 tusen kroner. Martens Meyers personlige lønn før skatt var ca 250 000.

Ugress, som kom med sitt album nr 5 sommeren 2009, er hans hovedprosjekt. I tillegg gir selskapet ut flere mindre prosjekter. Inntektene kommer fra turnering, bandeffekter, digitalt og fysisk salg, oppdragsbaserte produksjoner og annet.

— Dette er i ferd med å bli en ganske kompleks verden, der det blir litt for enkelt å sette det ene opp mot det andre. Om fem år tror jeg bildet ser helt annerledes ut, og det vil helt sikkert ikke ha blitt færre aktører. Selv lever jeg av alt, sier han.

Les mer på Ugress.com

Ugress på Spotify

Relaterte saker

Joakim Haugland

Først kneler plateselskapene, så resten av bransjen

Artistenes økte inntekter hjelper lite hvis ikke apparatet rundt dem har ressurser til å løfte dem frem, sier bransjefolk.

Penger og rock

– Artistene tjener mer, plateselskapene mindre

En ny masteroppgave viser at den gjennomsnittlige musiker har hatt en inntektsvekst på 66% de siste 10 årene.

MajorStudio

Einstemde svar

– Før Spotify starta opp, hadde vi tre gongar så stor omsetnad frå sal på nettet. Vi har tapt mykje...

Går etter radio-annonsene

Spotify til Ballade 2: I stedet for å droppe den omstridte annonse-varianten satser Spotify hardt på å ta store markedsandeler...

Storaksjon mot fildelere

Europeisk politi koordinerer angrep mot fildelere i 8 land.

Jonathan Forster er Europa sjef i Spotify

"Gammel" Spotify-protest

Spotify til Ballade: Å trekke musikk fra Spotify et gammeldags tiltak. Musikkbransjen må jobbe for å generere flere og nye...

Flere saker

Guro Skumsnes Moe med oktobassen, Ole Henrik Moe med picolettofiolinen – verdens største og verdens minste strengeinstrument

Samliv med en kjempe

Å leve med en kjempe kan være mere krevende enn man forestiller seg. Den forlanger ekstra takhøyde, store mengder vann,...

Susanna på Øyafestivalen

Popkunst, kunstpop – eller var det jazz?

Balladepodden diskuterer deler av den norske musikken som gjestet Øyafestivalens større scener.

Bente Johnsrud

Kongens fortjenstmedalje til Bente Johnsrud i Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud ble tildelt utmerkelsen for sin innsats med festivalen gjennom 25 år.