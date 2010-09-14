– Moroa har såvidt startet

Utbetalingene fra Spotify til Martens Meyer Musikk passerte iTunes i andre kvartal i år. Gisle Martens Meyer er er mer opptatt av fremtidens muligheter enn dagens utbetalingsnivåer.

Denne høsten er Ugress, Meyers hovedprosjekt, på skolekonsertturné i Telemark. Kanskje går noen av elevene hjem etter at skoledagen er slutt og finner musikken hans på en streamingtjeneste. I så fall dukker de etter noen måneder opp i Martens Meyers digital-regnskap i form av utbetalinger fra for eksempel Spotify eller WiMP.

I løpet av perioden april-juni gikk Spotify forbi iTunes målt i størrelsen på utbetaling til Martens Meyer Musikk.

#gallery-1 {

margin: auto;

}

#gallery-1 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-1 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-1 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Fra Ugress.com

Martens Meyer sier, som grafen også viser, at iTunes holder seg stabilt selv om Spotify øker sterkt. Han tror ikke at økningen i strømmeinntekter innebærer at musikken hans nødvendigvis er i ferd med å nå store, nye grupper av fans.

— Tallene øker trolig fordi streaming får mange flere brukere.

På Ugress.com skriver Martens Meyer, i egenskap av både utgiver og artist, at han ikke kommer til å trekke seg fra Spotify.

— Ikke fra Spotify, og ikke fra noen annen streaming-tjenste heller. Moroa er i ferd med å starte, det kommer til å skje mye i løpet av de neste årene. Jeg ville selvsagt gjerne ha høyere rater (mer per stream, red.anm). Hvem ville ikke det. Men for øyeblikket tror jeg ikke ratene er det viktigste aspektet ved digital musikk. Det å få etablert et nytt musikalsk landskap som fungerer for alle parter; fans, artister, musikkbusinessen rundt dem, er viktigere.

Han hevder at bransjen har begått mange feil i løpet av de siste tiårene, og at «vi ikke er i posisjon til å kreve eller å klage. Vi må bygge opp igjen».

Martens Meyer Musikk omsatte ifjor for ca. 900 000 tusen kroner. Martens Meyers personlige lønn før skatt var ca 250 000.

Ugress, som kom med sitt album nr 5 sommeren 2009, er hans hovedprosjekt. I tillegg gir selskapet ut flere mindre prosjekter. Inntektene kommer fra turnering, bandeffekter, digitalt og fysisk salg, oppdragsbaserte produksjoner og annet.

— Dette er i ferd med å bli en ganske kompleks verden, der det blir litt for enkelt å sette det ene opp mot det andre. Om fem år tror jeg bildet ser helt annerledes ut, og det vil helt sikkert ikke ha blitt færre aktører. Selv lever jeg av alt, sier han.

