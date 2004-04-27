Minneord over Erik Walkoff

DJ, musikkprodusent og radiogründer Erik Walkoff er død. – Rett før helgen fikk vi et trist budskap fra Australia. Erik Walkoff døde av hjertesvikt bare 42 år gammel. Erik begynte i Petre som musikkprodusent 2. august 1993, og fram til august 2001 jobbet han utrettelig med Petre. Han hadde egne DJprogram på Petre og produserte utallige konserter for kanalen. Han var også med på oppstarten av mPetre, skriver NRKs rediosjef Nils Heldal i dnne nekrologen

Av Nils Heldal, Radiosjef, NRK.

Til minne om Erik Walkoff

Du var ikke herfra. Du var en australier i Norge. Du var en Dj.

Du fikk med deg tiden Dj’ene skulle prate mellom låtene. I den tiden reiste du på kryss og tvers i Norge med hockeysveis og bart. Du lot håret gro og var med på å endre det å være platerytter. Du sto i bresjen for å mikse skivene, lage lengre versjoner av de beste sangene, blande sammen syv, åtte sanger til én.

Kunnskapen din ville du dele, og du var opptatt av å slippe nye talenter frem. Du jobbet mye med DMC-klubbene, hvor du var med på å arrangere byfinaler og NM-finaler i platemiksing.

Det var der jeg traff deg for første gang – som Master of Ceremony ikledd svart skinnfrakk, cowboyhatt, ravnsvart langt hår, og med et stemmeleie som gikk fra Oslo til Melbourne og tilbake. Du titulerte deg selv som «The Thunder From Downunder».

Du begynte å jobbe som frilans i P2 i programmet med det lette navnet – «Bomlagadafshipoing». Vi hadde fine stunder i studio og flotte turer til utlandet, hvor du delte villig vekk fra ditt enorme og til tider «odde» kontaktnett.

Du ble musikkprodusent i Petre i 1993. Det var ingen dans på roser. Vi som møtte opp på møtene som bestemte hva som skulle spilles på kanalen, kunne ikke ha stavet ordet objektivitet selv om vi fikk hjelp. Musikk var personlig, og vi alle visste at vi selv visste best. Det var høy temperatur på møtene, og det ble ikke kaldere av å ha «The Thunder» rundt bordet.

Vi hadde alle flammer. Din var stor og sterk. Så sterk var den at den noen ganger svidde andre som var i nærheten. Men flammen din var rettvis og edel, for den brenner ennå. Du tilførte prinsippet om «100% dedikasjon for musikk» inn i en kanal som trengte det.

Du var en del av A-laget som fikk ukjente band uten kontrakt inn i studio, band som senere ble en del av en generasjons felleseie. Du var en av få autoriserte musikkprodusenter som dro ut med glimrende teknikere til festivaler i inn- og utland.

Dere leverte alltid varene.

Noen ganger ble konsertene sendt i opptak i programmet til din nære venn og kollega – Harald Are Lund, andre ganger gikk festivalen direkte ut til 27 EBU-land. Disse egenskapene dannet hjertet til Petre, og det hjertet slår enda takket være deg og din innsats.

For et par år siden sa du opp jobben din for å reise til Australia med din kjære Vibeke. Du ville være i nærheten av familien din. Det var rett før din familie kunne sies å være ferdigetablert i Australia, at hjertet ditt sluttet å slå.

Nå kommer du hjem, for du var ikke derfra. Du er herfra, Erik.

På vegne av oss alle som fikk lov til å jobbe med deg:

Du satte spor i oss alle, mange spor vil for alltid finnes på plater du medvirket på, men det viktigste lever videre i oss som er igjen.

Fred over ditt minne.

Du ble bare 42 år gammel.