Mer kreativ musiker i møte med kunstig intelligens?

Aksepter maskinen, det kan gi deg overraskende kreative resultater, menneske! En ny doktorgrad undersøker jamming mellom menneske og maskin.

Hvordan kan kunstig intelligens endre måten mennesker utvikler musikalske ideer? Notto J. W. Thelles avhandling ser på jamming-orienterte tilnærminger til musikkskaping, og undersøker hvordan et miljø der mennesker og datamaskiner deler på initiativet kan påvirke musikkskaping. Dette leser Ballade-redaksjonen fra Thelles egen beskrivelse av prøveforelesning og disputasen han holder onsdag:

– Med et teoretisk utgangspunkt i dynamiske systemer utvikles det gradvis et slikt miljø gjennom fire studier som bruker en «Research through Design»-tilnærming innen et metodisk rammeverk med triangulering mellom teori, observasjon og design, skriver Thelle.

Notto J. W. Thelle er musiker, musikkforsker og musikkteknolog og leder Makerspace ved OsloMet.

Han beskriver sitt arbeid med at den første og andre studien er å forstå den kreative dynamikken mellom menneskelige musikere, mens i den tredje studien la han ut på en «Trollmannen fra Oz»-metodikk. Her simulerer en tangentspiller bak kulissene et datasystem som spiller sammen med menneskelige musikere. Funn fra disse tre første studiene ble et interaktivt musikksystem utviklet av Thelle for den endelige studien.

Fri fra kritisk vurdering og frihet til utforskning

Sammen viser funn fra studiene at et mixed-initiative, altså en blanding av initiativ fra menneske/maskin, interaktivt musikksystem gir musikere frihet fra å bli kritisk vurdert og frihet til å utforske sin egen kreativitet i relasjon til et ukjent aktørskap. Sosiale faktorer gjør denne typen frihet vanskelig å oppnå med andre musikere. Dermed kan det å spille med interaktive musikksystemer føre til andre typer musikksamspill enn man får til mellom mennesker. Det å akseptere maskinens estetikk kan føre til overraskende kreative resultater. Gjentakende eksponering til mixed-initiative interaktive musikksystemer kan bidra til å kultivere holdninger som er verdifulle for kollektiv musikkskaping generelt, som for eksempel det å opprettholde en prosessorientert tilnærming og akseptere tap av idemessig eierskap, skriver Thelle.