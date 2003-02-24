Bransjen

Kristin Winsents: – Trist for Madrugada

Publisert
24.02.2003
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Kristin Winsents fra Musikkmisjonen på Petre satt i juryen i rock-kategorien, samtidig som hun er kjæreste med et medlem i bandet som vant årets pris. – Jeg forfordelte ikke Madrugada, hevder hun, etter at VG i går kunne avsløre den lett pikante saken. – Det som ikke er greit, er hvis oppslaget fører til at Gluecifer, JR Ewing, Ai Phoenix eller Vidar Vang tror at de ble frarøvet en pris på grunn av meg.

Det var VG som dagen etter Spellemannshowet skrev følgende: «Madrugada ble årets Spellemann-vinnere i rock-klassen. I juryen satt kjæresten til et av bandmedlemmene.»

VG valgte i oppslaget å anonymisere Kristin Winsents, som søndag ettermiddag likevel så seg nødt til å gå ut offentlig for å forsvare seg.

— I dagens VG ses overskriften «Vant Med Kjæreste i Juryen». En ikke-navngitt person skal ha hjulpet kjæresten i Madrugada fram til Spellemannprisen for årets rockalbum, skriver Winsents i et åpent brev til bl.a. IFPI-sekratariatet, NRK, EMI og norske medier.

— Den ikke navngitte personen er, for ordens skyld, meg. Da jeg sa ja takk til å bli med i juryen var det med ren og skjær glede over hvor utrolig bra norsk rock har blitt! Jeg var med i den innledende nominasjonsprosessen. Jeg forfordelte ikke Madrugada – noen av artistene jeg ga flest poeng ble ikke engang nominert.

VG intervjuet lørdag kveld også formannen i årets Spellemannjury, Andreas Gilhuus, som i følge avisen kom med følgende kommentar:

— Dette visste jeg ikke – jeg vet ikke før sending hvem som sitter i de ulike juryene. Heldig er det ikke, og jeg vet at det har skjedd før. Norge er tross alt et lite land. Men det kan bli vel tett når et jurymedlem er kjæreste med et av bandmedlemmene. Vedkommende burde helt klart ha sett dette og sagt fra selv. Også overfor dagerns utgave av Dagbladet påpeker Gilhuus at det hele «kan virke uheldig sett utenfra».

Kristin Winsents håper nå at saken ikke vil skade omdømmet til verken Madrugada eller henne selv.

— Da nominasjonene forelå, og jeg så at Madrugada var blant de nominerte trakk jeg meg fra juryen – men navnet mitt var allerede trykket i programmet. Jeg har altså ikke vært med å stemme fram noen av de mange velfortjente vinnerne i Tønsberg i går. Jeg er personlig veldig stor fan av alle de nominerte banda og artistene i kategorien rock, og samtlige har fått behørig oppmerksomhet i MusikkMisjonen.

Winsents legger seg nå nokså flat, og innrømmer at hun burde ha håndtert dette annerledes:

— Hvis noen nå måtte mene at jeg har opptrådt dustete, så er det greit. Det som ikke er greit er hvis oppslaget fører til at Gluecifer, JR Ewing, Ai Phoenix eller Vidar Vang tror at de ble frarøvet en pris på grunn av meg. Sist, men ikke minst, er dette er også forbanna trist for Madrugada, som rett og slett fikk flest stemmer fra jurymedlemmene – men som nå helt ufortjent fremstår i et tvilsomt lys.

