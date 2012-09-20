Bransjen

Kolstø mister stipendsjanse

Publisert
20.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Albumaktuelle Hanne Kolstø går glipp av minst 50.000 kroner på grunn av konsertkollisjon.

Hanne Kolstø skulle vært med å konkurrere om 250.000 kroner fra Cultivas Idéstipend. Hun har imidlertid måttet trekke seg, på grunn av en spillejobb i Stavanger på finaledagen 28. september.

– Det var et beinhardt valg å ta, og jeg synes det er ganske paradoksalt at jeg går glipp av 50.000 kroner fordi jeg ikke kunne spille i finalen, sier Kolstø til Fædrelandsvennens papirutgave.

Kolstø har fått svært gode anmeldelser for sitt nye album «FlashBlack», som kom ut i midten av september. «Vi snakker om en artist som lager de beste låtene siden Syd Barret gikk oppreist», skrev Tommy Olsson i Morgenbladet.

Fire finalister

Cultivas Idéstipend deles ut av Sørf, og i potten ligger 400.000 kroner. Tidligere har Honningbarna og In Vain vunnet prisen, som kristiansandsbaserte band og artister konkurrerer om.

Konkurransen er i år lagt opp slik at fire finalister vinner 50.000 kroner hver. I finalerunden 28. september intervjues finalistene av juryen om ideer for hvordan musikkprosjektet kan bringes videre, før de spiller live. Ut fra et totalinntrykk pekes det samme kveld ut en vinner av hovedpremien på ytterligere 200.000 kroner.

Erling Valvik, administrerende direktør i Cultiva

Formålet står fast

INNLEGG: Cultiva har ingen planer eller ønsker om å overta ansvaret for kultur og levekår, skriver Erling Valvik, administrerende direktør...

Erlend Ropstad

– Cultiva har ikke kunstfaglig kompetanse

Et kunstner- og artistopprop krever at styret i Cultiva-stiftelsen i Kristiansand må erstattes.

Illustrasjonsbilde fra rapporten.

Eit steg i rett retning

I utgreiinga "Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser" er det mykje som harmonerer betre med eigenskapane til dei...

Dagnyjuel

Dagny Juel feires med operakabaret

Henning Sommeros bestillingsverk Dagny settes opp i forbindelse med hennes 150 årsdag i Kongsvinger neste uke.

Winter Choir: Ekebergparken Foto: Vegard Kleven

Eksperimentell koranresitasjon

Kunstnar Johanne Laache utfordrar norske kor til å improvisere fram tolkingar av koranvers. – Det er ikkje alltid lett å...