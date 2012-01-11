Kollektivt selvmord, noen?

Inviterer til felles farvel med MySpace.

«CALLING ALL ARTISTS: WHO WANTS TO COMMIT MYSPACE SUICIDE WITH ME?» spør Torgny Amdam på Twitter

I løpet av dagen kommer han til å slette sin profil på det en gang så toneangivende MySpace, og oppfordrer andre artister til å bli med i et kollektivt MySpace-selvmord.

— Jeg ser at artister fortsatt har en profil der, men svært, svært få har oppdaterte profiler. Hverken artister eller lyttere bruker MySpace lenger, så hva er vitsen, spør Amdam.

Ballade publiserte i januar 2011 en artikkel om MySpace. Siden den gang har det sosiale nettverket fått inn Justin Timberlake i ledelsen, foreløpig uten at det har gitt resultater.

Brutale endringer

Amdam var vokalist i Amulet og er i dag soloartiost under navnet Torgny. Sammen med regissør Emil Trier har han fått mye positiv oppmerksomhet for en trilogi av musikkvideoer som i disse dager markeres med slippet av EP’en Trilogy.

Han synes det er interessant hvor brutalt stausen til sosiale nettverk kan endres over kort tid.

— Det er ikke mange år siden MySpace var selve loven for musikk på nettet. Nå er det steindødt. Det samme kan skje med Twitter.

Et foreløpig svar på Amdams henvendelse viser at tidspunktet er overmodent: «Why bother? Å innrømme at du fortsatt er på MySpace (i CAPS) er suicide, dude:)»