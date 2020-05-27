Nå kan du søke ungkunststipend fra Festspillene i Nord-Norge

To kunstnere under 30 år kan få hvert sitt stipend til å lage «modige og nyskapende» kunstprosjekter til Festspillene i Nord-Norge i 2021.

Festspillene i Nord-Norge har gjennom over 20 år delt ut ungkunststipend til to kunstprosjekter fra eller i tilknytning til landsdelen. Kunstprosjektene kan være innen alle uttrykk, og hvert år deler Festspillene ut inntil to stipender på 170.000 kroner hver til to unge kunstnere.

Nå er utlysningen lansert, med søknadsfrist 5. juni. Søkerne må være under 30 år. Slik beskriver Festspillene i Nord-Norge søkerne til ungkunststipendet på nettsidene sine, der du finner mer informasjon om søknadskrav og prosess:

Er du en engasjert, nysgjerrig og nyskapende kunstner under 30?

Prøver du via kunsten å bearbeide den frustrerende, morsomme og sårbare tiden vi lever i?

Ser du lokalsamfunnet ditt i sammenheng med verden forøvrig?

Er du en tverrfaglig tenker og skaper som gjerne jobber digitalt? ​

Ønsker du å koble ditt arbeid opp mot et større perspektiv?

Da er ungkunststipendet riktig for deg!

Ungkunststipendet er et samarbeid mellom Festspillene i Nord-Norge, Nordnorsk Kunstnersenter, Dansearena Nord og Rytmisk kompetansenettverk Nord (RYK). Alle organisasjonene vil ta del i juryeringen av søkerne, og vinnerne vil få tilbud om mentorstøtte fra alle samarbeidspartnerne, opplyser arrangørene.