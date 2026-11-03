Knut Olaf Sunde går fra Komponistforeningen til Notam 

Styreleder i Komponistforeningen er fra 1. november ansatt som kunstnerisk og daglig leder i Notam.

Prosessen har gått raskt og ble avklart i forrige uke, skriver Norsk Komponistforening (NKF) i en pressemelding.

– Jeg hadde sett for meg å stille til valg for en ny treårsperiode i NKF, sier Knut Olaf Sunde.

– Jeg er glad i foreningen, og har jobbet for at den skal være relevant for både medlemmene og samfunnet. Det er mange pågående saker og prosesser som jeg hadde sett for meg å holde i videre og få på vingene. Da muligheten til å søke stillingen ved Notam dukket opp, ble det naturlig å gjøre en ny vurdering. Et tillitsverv har man uansett til låns. Jeg gleder meg til å fortsette å jobbe for norsk kunstliv, nå på Notam, sier han.

Knut Olaf Sunde vil fungere som styreleder i NKF frem til årsmøtet neste vår, når ny styreleder skal velges. Valgkomiteen har startet sitt arbeid nå, melder foreningen.

Sunde understreker at hans prioritering i NKF frem mot årsmøtet er å lande så mye som mulig av det som er igangsatt.

– Målet nå er å gi den som overtar best mulig verktøy for å fortsette det viktige arbeidet med gode rammevilkår for norske komponister og lydkunstnere, sier han.

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