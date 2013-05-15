Juss for arrangører

Norsk Rockforbund står bak en ny Jusshåndbok for konsertarrangører

Jusshåndboka er en juridisk veiledning for helårsarrangører og festivaler i Norge. Den tar for seg temaer som kontrakter og kontraktsinngåelse, organisasjon og ansvar, ansatte og frivillige, juss og økonomi, markedsførings- og opphavsrett og tvisteløsning.

Med dette håper Norsk Rockforbund å forenkle konsertarrangørens hverdag og bidra til en økt bevissthet rundt det ansvaret som følger med arrangørdriften — og ikke minst reglene de skal forholde seg til.

Bokas forfatter, Henriette Larsen, er utdannet jurist og har lang erfaring med festival- og arrangørarbeid.

Jusshåndbok for konsertarrangører finnes på Norsk Rockforbunds nettsider. Den er initiert av Miniøya og realisert med støttemidler fra Sparebankstiftelsen DNB og KOMP.