Bransjen

Igesund og Styri til NKF

27.01.2015
- Red.

Norsk Komponistforening har tilsatt ny administrativ leder og kommunikasjonsansvarlig.

Lars Igesund er ansatt som ny administrativ leder i Norsk Komponistforening fra januar 2015. Han får ansvaret for administrasjonen og den daglige driften av foreningen.

Igesund kommer fra stillingen som daglig leder i Ungdomssymfonikerne og produsent for Nordic Voices. Gjennom ti år med disse og grupper som Sisu, Oslo Strykekvartett, Poing, Marinemusikken og Det Norske Blåseensemble har han vært med å bestille nye verk og produsert framføringer av et antall norske komponister.

Igesund var prosjektleder for Verker Underveis i 2014, et samarbeidsprosjekt om utvikling av ny norsk opera mellom NKF og Den Norske Opera og Ballett.

Igesund er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Universitetet i Oslo, med blant annet Administrasjon og Ledelse og hovedfag musikkvitenskap.

Også Beate Styri er nylig tilsatt i foreningen. Hun er ny kommunikasjonsansvarlig og skal blant annet  utarbeide foreningens kommunikasjonsstrategi på ulike plattformer.

Styri kommer fra stillingen som informasjons- og formidlingsleder i KORO – Kunst i offentlige rom. Tidligere har hun vært informasjonsleder i Ultimafestivalen (1994-2008), og har vært ansatt i NRK Tekst TV og Nettverk TV-produksjon.

Styri er utdannet ved Universitetet i Trondheim, med musikk, pedagogikk og drama, film og teater som fagfelt. Hun har også fulgt BIs bachelor masterprogram i informasjonsledelse. Styri har flere tillitsverv og sitter i Kommunikasjonsforeningens programkomite for Kommunikasjonsdagen 2015.

 

Det norske blåeseensemble kåret til årets utøver 2015. Direktør for ensemblet, Geir Rebbestad, mottok prisen på vegne av musikerne.

Stipender, pris for årets utøver og utnevnelse av æresmedlem i Norsk Komponistforening

Torkild Hansen kåret til æresmedlem og Det Norske Blåseensemble er årets utøver.

Friederieke Merkelbach, høgskolen i Innlandet

Barnestjernene talentifiseres i kommentarfeltene. Kan vi lære noe av det til musikkundervisning?

Når barnestjernene blir eldre forskyves forholdet mellom uskyld og modenhet, og hva krever fansen i kommentarfeltet da? Forsker Friederieke Merkelbach...

Fra Dieserud/Lindgrens forestilling «Høyt oppe i fjellet» Foto: Tine Poppe

Babyopera av Maja S. K. Ratkje til San Francisco Opera

Teaterkompaniet Dieserud/Lindgren skal fremføre forestillingen «Høyt oppe i fjellet” for barn 0-3 år i april 2017.

Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Går i krigen for militærkorpsene

Høyre-representanter på Stortinget engasjerer seg for å bevare militærkorpsene som er foreslått nedlagt.