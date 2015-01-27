Igesund og Styri til NKF

Norsk Komponistforening har tilsatt ny administrativ leder og kommunikasjonsansvarlig.

Lars Igesund er ansatt som ny administrativ leder i Norsk Komponistforening fra januar 2015. Han får ansvaret for administrasjonen og den daglige driften av foreningen.

Igesund kommer fra stillingen som daglig leder i Ungdomssymfonikerne og produsent for Nordic Voices. Gjennom ti år med disse og grupper som Sisu, Oslo Strykekvartett, Poing, Marinemusikken og Det Norske Blåseensemble har han vært med å bestille nye verk og produsert framføringer av et antall norske komponister.

Igesund var prosjektleder for Verker Underveis i 2014, et samarbeidsprosjekt om utvikling av ny norsk opera mellom NKF og Den Norske Opera og Ballett.

Igesund er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Universitetet i Oslo, med blant annet Administrasjon og Ledelse og hovedfag musikkvitenskap.

Også Beate Styri er nylig tilsatt i foreningen. Hun er ny kommunikasjonsansvarlig og skal blant annet utarbeide foreningens kommunikasjonsstrategi på ulike plattformer.

Styri kommer fra stillingen som informasjons- og formidlingsleder i KORO – Kunst i offentlige rom. Tidligere har hun vært informasjonsleder i Ultimafestivalen (1994-2008), og har vært ansatt i NRK Tekst TV og Nettverk TV-produksjon.

Styri er utdannet ved Universitetet i Trondheim, med musikk, pedagogikk og drama, film og teater som fagfelt. Hun har også fulgt BIs bachelor masterprogram i informasjonsledelse. Styri har flere tillitsverv og sitter i Kommunikasjonsforeningens programkomite for Kommunikasjonsdagen 2015.