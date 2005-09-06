Himmel og helvete – livet som P3-frilanser

– Uttalelsen fra Nils Heldal om at Petre skulle «spille musikk ingen visste at de likte» har gått i glemmeboka til fordel for «vi spiller musikken vi vet at kidsa liker, for de har allerede kjøpt den» – noe som er ufattelig trist, mener tidligere P3-medarbeider og «Ambolt»-ansvarlig Gro Narvestad. – Det er ikke mange andre som ville gått med på å ha seks-måneders kontrakter i 8-10 år, men vi var ikke motivert av annet enn å få formidla musikken vi brant for, sier hun om tiden som evig frilanser i NRK-systemet.

Av Gro Narvestad

Jeg har fulgt debatten i kjølvannet av DJ Sunshines smått ufrivillige avgang den siste uken med heller laber interesse, men fikk brått et voldsomt behov for å si noe selv siden mitt navn har blitt nevnt som en av de uheldige»sparka» medarbeiderne i Petre.

Som flere før meg har understreket – ingen har fått sparken. Vi som er «heldige nok» til å ha hatt musikkprogrammer på Petre har nemlig aldri vært ansatt – vi har vært frilansere, noen av oss i mange år. Marit Karlsen og Sunshine var blant dem som ikke fikk fornyet kontrakt, selv valgte jeg å trekke meg før jeg fikk samme beskjed fra ledelsen.

Nå er det sånn i arbeidslivet at man kun har jobb så lenge kontrakten tilsier det, noe som er helt vanlig. Ingen er heller garantert å være på lufta til evig tid, det skulle tatt seg ut…

Det er ikke mange andre som ville gått med på å ha seks-måneders kontrakter i 8-10 år, men vi var ikke motivert av annet enn å få formidla musikken vi brant for.

Jeg skal ikke være en av de 4 millionene aspirerende Petre-sjefer her, men jeg må si jeg synes at Petre tok feil vei i forrige kryss.

Uttalelsen fra Nils Heldal i sin tid om at Petre skulle spille musikk ingen visste at de likte har gått i glemmeboka til fordel for ”vi spiller musikken vi vet at kidsa liker, for de har allerede kjøpt den” – noe som er ufattelig trist.

Man kan støtte seg til 10% oppslutning og si at man gjør NOE riktig – men nå skal det ikke stikkes under en stol at P2 har kommet opp i akkurat samme lytteroppslutning uten å formatere dagflaten nesten utelukkende med musikk som er minste felles multiplum blant ”kidsa”. Tvert imot.

Mitt poeng er ikke at det skal spilles musikk kun for musikknerder, men at musikknerdene faktisk har et poeng i at majoriteten av god musikk finnes utenfor VG-lista.

Sånn helt på tampen vil jeg bare støtte pikene i Tinitus helhjertet og ønske dem mange fine år på lufta, det var på høy tid at det ble satt av litt mer ressurser til metalen i Petre (jeg er bare smått bitter på at det ikke ble påtenkt i løpet av mine åtte år i kanalen… he-he).

Og jeg gleder meg til Harald Are Lunds visjon om en ’alternativ’ DAB-musikkananal er en realitet. DA skal jeg høre på da.

Hilsen Gro Narvestad, gammel og bitter (mest fordi jeg brukte ordet ”kidsa”)

Redaksjonell note fra Ballade: Marit Karlsen har i en ny utgave av bloggen sin levert ytterligere en kommentar omkring musikkprofilen til P3. Denne kan du nå lese på denne lenken.