Jostein Ryssevik skriver om globale trender på oppdrag fra norsk musikkbransje.

(Foto: ideas2evidence)

– Grunn til optimisme

04.09.2023
Siri Narverud Moen

Forsiktig optimisme og digitale utfordringer når Music Norway har bestilt ståa-rapport.

I sin andre tilstandsrapport om norsk musikkbransjes muligheter i globale markeder er forfatter Jostein Ryssevik optimistisk. I oppsummeringa av rapporten Trender i norsk og internasjonal musikkbransje skriver han blant annet:
– Inntektene fra innspilt musikk har aldri vokst raskere, og store mengder ny og frisk investeringskapital har strømmet inn i den globale musikkindustrien.
– Overskudd på tid, oppmerksomhet og kjøpekraft under pandemien er en viktig grunn til denne veksten. Men musikkindustrien har også vist seg å være robust i møtet med de nye utfordringene i verdensøkonomien etter gjenåpningen. Musikk er fortsatt en billig luksusvare som folk unner seg selv om privatøkonomien snører seg til.

Ryssevik beskriver blant annet en jevn opptur i årene 2014–2021, som han finner at bransjen plukker seg selv opp igjen etter at følgene av pandemi blekner. Internasjonalt handler det blant annet om konsertbillettsalg, og økonomi rundt konsertbilletter.

«Ikke bærekraftig volum-vekst»
Rapporten ser også på utfordringer knytta til eskalert opplasting på strømmeplattformer, samt musikk i sosiale medier.

Rapporten i sin helhet kan leses her.

– Kunnskapsoppsummeringen rapporterer også om tegn til økonomisk vekst og økt vilje til å investere i bransjen, og analyser viser at musikkbransjen kan forvente ytterligere vekst frem mot 2030. Dette gir grunn til optimisme på vegne av norsk, eksportrettet bransje. Det skriver administrerende direktør i Music Norway, Tone Østerdal i forordet i rapporten.

Relaterte saker

Tone Østerdal, direktør i Music Norway

Music Norway ber om innspill fra Arendal til Tromsø

Skal legge femårsplan og ber om beskrivelser av behovene for å nå ut.

Flere saker

Fargespill Foto: Øvind Toft

Fargespill i Bergen utvider med kontor i Oslo

Distriktskontoret skal ha 2,5 årsverk.

Carles Carrasco trommer Turbonecro

Musiker Carles Carrasco har gått bort: – Farewell compadre, rest in power.

Musikeren og DJ-en Carles Carrasco døde lørdag 17. august, 55 år gammel.

Only Slime

Sløy drager og røyk sopp

Only Slime bygger et unikt middelalderunivers på Det Norske Teatrets Scene 3 denne høsten, med vikinger, hekser, alver og drager....