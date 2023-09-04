Forsiktig optimisme og digitale utfordringer når Music Norway har bestilt ståa-rapport.

I sin andre tilstandsrapport om norsk musikkbransjes muligheter i globale markeder er forfatter Jostein Ryssevik optimistisk. I oppsummeringa av rapporten Trender i norsk og internasjonal musikkbransje skriver han blant annet:

– Inntektene fra innspilt musikk har aldri vokst raskere, og store mengder ny og frisk investeringskapital har strømmet inn i den globale musikkindustrien.

– Overskudd på tid, oppmerksomhet og kjøpekraft under pandemien er en viktig grunn til denne veksten. Men musikkindustrien har også vist seg å være robust i møtet med de nye utfordringene i verdensøkonomien etter gjenåpningen. Musikk er fortsatt en billig luksusvare som folk unner seg selv om privatøkonomien snører seg til.

Ryssevik beskriver blant annet en jevn opptur i årene 2014–2021, som han finner at bransjen plukker seg selv opp igjen etter at følgene av pandemi blekner. Internasjonalt handler det blant annet om konsertbillettsalg, og økonomi rundt konsertbilletter.

«Ikke bærekraftig volum-vekst»

Rapporten ser også på utfordringer knytta til eskalert opplasting på strømmeplattformer, samt musikk i sosiale medier.

– Kunnskapsoppsummeringen rapporterer også om tegn til økonomisk vekst og økt vilje til å investere i bransjen, og analyser viser at musikkbransjen kan forvente ytterligere vekst frem mot 2030. Dette gir grunn til optimisme på vegne av norsk, eksportrettet bransje. Det skriver administrerende direktør i Music Norway, Tone Østerdal i forordet i rapporten.