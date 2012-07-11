Festivaler saksøker booker

To nye saker mot A/C Cirkus.

Det spørs om bookingbyrået A/C Cirkus, også kjent som Qualitytime booking, vil få mange oppdrag i tiden fremover.

I mars erkjente agenten å ha underslått 4,5 millioner fra UKA i Trondheim. Nå er det Vannspeilet i Orkanger og Ekstremsportveko på Voss som sier de har blitt lurt av samme mann. De to festivalene går nå rettens vei etter å ha tapt store pengebeløp, melder NRK.

— Useriøs og umoralsk

Festivalsjef i Vannspeilet, Sveinung Sundli, tapte flere hundretusen kroner da hovedattraksjonen ikke dukket opp.

– Dette er en useriøs og umoralsk fyr, og jeg skal ha pengene mine tilbake, sier han til NRK.

Ekstremsportveko på Voss skal ha betalt flere hundre tusen kroner for artisten Black Star. Artisten avlyste konserten på grunn av manglende betaling fra den norske konsertpromotøren.

— En svindelsak

Styreleder i Ekstremsportveko, Gjert Birkeland, synes det er trist at det finnes slike kyniske aktører i bransjen.

– Vi har rett og slett blitt lurt, og dette dreier seg mest om en svindelsak, sier Birkeland til NRK.

Den ansvarlige i A/C Cirkus ønsket ikke å stille til intervju med NRK, men sier han nå jobber døgnet rundt for å rydde opp i disse sakene.