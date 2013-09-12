Edvardpris til Ragnar Olsen

Visekunstner og tekstforfatter Ragnar Olsen får Edvardprisen i kategorien «Tekst til musikk».

Olsen får prisen for «Querini – en opera på Røst», som er skrevet i samarbeid med komponist Henning Sommero.

Juryen har følgende begrunnelse:

«Ragnar Olsen er en tekstforfatter med enkelhetens nådegave. Han tror på kraften i et hellig, alminnelig språk. Han tror på musikken i hverdagsspråket, og han vet å hente den ut. Historien han forteller i ”Querini” er ikke bare fantastisk og utrolig, men også sann. Et italiensk handelsskip forliste virkelig utenfor Røst i Lofoten i 1421. De overlevende ble virkelig tatt hånd om av lokalbefolkningen i månedsvis før de kunne reise hjem igjen. Pietro Querini fra Venezia skrev virkelig en bok om opplevelsen, utgitt og oversatt til flere språk.

Nesten ikke til å tro. Eller til å fortelle på en troverdig måte, spesielt ikke gjennom en libretto, på plettfrie rim. Det må en Ragnar Olsen til. At han også er musiker og låtskriver gjør at han har kompetanse fra begge sider på hvordan tekst og musikk kan spille sammen. Historien blir musikalsk, muntlig og levende.

Prisvinneren har lang fartstid i skrivekunst, han er produktiv og han er kresen. Han har også

nylig skrevet den sterke librettoen til Heksehammeren, en opera om heksebrenning i Finnmark. Han har skrevet for Hålogaland Teater, han skriver de fineste sangtekster og er en betydelig gjendikter, blant annet av Jaques Brel og Bertolt Brecht.»

Juryen har bestått av Ingrid Kindem (NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere), Kari Bremnes (NOPA), Arvid Wam Solvang (NOPA), Nils Henrik Asheim (NKF – Norsk Komponistforening), Lars Petter Hagen (NKF) og Jan Stefan Bengtsson (Norsk Musikkforleggerforening).

Prisen består av et stipend på 50 000 kroner, et unikt trofé av Bruno Oldani og et diplom, og ble utdelt under premieren til «Jeppe» på Hålogaland Teater 11. september, et verk hvor Olsen har skrevet tekstene i samarbeid med Ketil Høegh .