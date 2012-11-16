Disse vil bli direktør
Søkerlisten til direktørstillingen i Music Norway er offentliggjort. Knut Schreiner er blant søkerne.
Kulturdepartementet konkluderte i juni i år med å sammenslå de to organisasjonene MIC og MEN (Music Export Norway) til Music Norway.
Ifølge Regjeringen skal Music Norway «være en sentral samarbeidspartner og et rådgivende organ for å oppnå regjeringens kulturpolitiske mål innen profilering og eksport av norsk musikk.»
Den nye stiftelsen setter i gang med sin virksomhet 1. januar 2013.
Nå er listen over søkere til stillingen som direktør i Music Norway offentliggjort. 19 personer har søkt på stillingen, som er en åremålsstilling på fem år, med mulighet for forlengelse.
Musikeren og musikkskribenten Knut Schreiner er blant søkerne. Schreiner skrev om norsk musikkeksport på Ballade i fjor.
Søkerlisten:
Alfreider, Silvia, 39, kvinne, Oslo, arbeidssøkende
Anonym, 59, mann, Oslo
Bertelsen, Jan, 47, mann, Øvre Eiker, manager
Bonsaksen, Bård Einar, 61, mann, Nøtterøy, dirigent/kunstnerisk leder
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen
Borchgrevink, Eli, 57, kvinne, Asker, arbeidssøkende
Edwards, Rhiannon Anette Hovden, 41, kvinne, daglig leder
Finnskog, Kathrine Synnes, 40, kvinne, Bærum, direktør og manager
Grefslie, Øivind, 48, mann, Eidsberg, adm.dir
Grepperud, Wencke Eibak, 48, kvinne, Fet, senterleder
Hagen, Odd Eivind, 44, mann, Oslo, account assistant
Hagstrøm, Helene Carita, 42, kvinne, Bærum, prosjektdirektør
Halvorsen, Anne, 45, kvinne, Bærum, konsulent
Haakonsen, Cathrine, 49, kvinne, Nittedal, kultursjef
Knudsen, Morten, 44, mann, Tønsberg, senior key account manager
Kaada, Tonje, 36, kvinne, Oslo, rådgiver/prosjektleder
Mossefinn, Lars, 58, mann, Voss, konsulent
Schreiner, Knut, 37, mann, musikkskribent, kulturjournalist
Seip, Harald, 37, mann, Oslo, markedsjef/marketing manager
Skjæret, Sture Krey, 38, mann, Ski
Kathrine Synnes Finnskog var opprinnelig medlem i styret til Music Norway, men Finnskog har vært permittert fra sitt styreverv etter at hun bestemte seg for å søke direktørstillingen.