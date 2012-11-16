Disse vil bli direktør

Søkerlisten til direktørstillingen i Music Norway er offentliggjort. Knut Schreiner er blant søkerne.

Kulturdepartementet konkluderte i juni i år med å sammenslå de to organisasjonene MIC og MEN (Music Export Norway) til Music Norway.

Ifølge Regjeringen skal Music Norway «være en sentral samarbeidspartner og et rådgivende organ for å oppnå regjeringens kulturpolitiske mål innen profilering og eksport av norsk musikk.»

Den nye stiftelsen setter i gang med sin virksomhet 1. januar 2013.

Nå er listen over søkere til stillingen som direktør i Music Norway offentliggjort. 19 personer har søkt på stillingen, som er en åremålsstilling på fem år, med mulighet for forlengelse.

Musikeren og musikkskribenten Knut Schreiner er blant søkerne. Schreiner skrev om norsk musikkeksport på Ballade i fjor.

Søkerlisten:

Alfreider, Silvia, 39, kvinne, Oslo, arbeidssøkende

Anonym, 59, mann, Oslo

Bertelsen, Jan, 47, mann, Øvre Eiker, manager

Bonsaksen, Bård Einar, 61, mann, Nøtterøy, dirigent/kunstnerisk leder

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Borchgrevink, Eli, 57, kvinne, Asker, arbeidssøkende

Edwards, Rhiannon Anette Hovden, 41, kvinne, daglig leder

Finnskog, Kathrine Synnes, 40, kvinne, Bærum, direktør og manager

Grefslie, Øivind, 48, mann, Eidsberg, adm.dir

Grepperud, Wencke Eibak, 48, kvinne, Fet, senterleder

Hagen, Odd Eivind, 44, mann, Oslo, account assistant

Hagstrøm, Helene Carita, 42, kvinne, Bærum, prosjektdirektør

Halvorsen, Anne, 45, kvinne, Bærum, konsulent

Haakonsen, Cathrine, 49, kvinne, Nittedal, kultursjef

Knudsen, Morten, 44, mann, Tønsberg, senior key account manager

Kaada, Tonje, 36, kvinne, Oslo, rådgiver/prosjektleder

Mossefinn, Lars, 58, mann, Voss, konsulent

Schreiner, Knut, 37, mann, musikkskribent, kulturjournalist

Seip, Harald, 37, mann, Oslo, markedsjef/marketing manager

Skjæret, Sture Krey, 38, mann, Ski

Kathrine Synnes Finnskog var opprinnelig medlem i styret til Music Norway, men Finnskog har vært permittert fra sitt styreverv etter at hun bestemte seg for å søke direktørstillingen.