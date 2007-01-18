Disse opptrer på Spellemannshowet

Spellemannkomiteen informerer om at følgende artister opptrer på Spellemann 2006 på Chateau Neuf lørdag 27. januar: Ole Ivars, Marit Larsen, 120 Days, Hemsing Søstrene, Kristin Asbjørnsen, samt Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askil Holm. I tillegg opptrer også vinneren av ”Unsigned-konkurransen”, som kåres mandag 22.januar.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Spellemannsprisen har i år innledet et større samarbeid med nettstedet Prefueled.com, som har satt seg som mål å bli en av de største aktørene innen salg av musikkfiler her hjemme.

På hjemmesidene til Prefueled finner du nå videoer til de nominerte i årets Video-kategori, samt kandidatene til Årets Hit, der også VG og Kanal 24 er tungt inne.

Samtidig vil altså et såkalt «unsigned»-pris lanseres i år. Bortsett fra å synliggjøre at norsk tydeligvis ikke lenger er «hipt» nok for Prefueled og Spellemannsprisen, vil prisen innebære at et uetablert band (eller en fersk soloartist) får sjansen til å opptre foran store deler av artist- og bransje-Norge.

I juryen for denne nyskapningen sitter Jørgen Roll fra Norwegian Wood, Tone-Lise Skagefoss og Christian Marstrander fra Prefueled.

Spellemannpris-komiteen for 2006 har bestått av Larry Bringsjord, FONO (formann), Knut Værnes, FONO, Cai Leitne, IFPI, Per Eirik Johansen, IFPI, Marianne Antonsen, GramArt og Arnfinn Bjerkestrand, MFO. Hildegunn Olsbø har vært prosjektleder for årets prisutdeling, mens Jeanette Skar Bekkevold har fungert som sekretær for juryavviklingen.

Spellemannsprisen ble første gang delt ut i 1973, den gang med ti priser. I år skal det deles ut hele 21 priser i like mange klasser, pluss eventuelle hederspriser.

Nominasjonene til årets priser har stort sett vært svært godt mottatt, noe du kan lese mer om mer om i . En av årets store vinnere er for øvrig mini-selskapet Smalltown Supersound, som er nominert til hele fire priser, hvorav to til super-nykommerne 120 Days fra Kristiansund.

120 Days vant også Dagsavisens tradisjonsrike avstemning over Årets Album, kåret av sekstifem norske anmeldere og media-folk.

Om denne Kritikertoppen er noen indikasjon på hvordan det vil gå 27. januar, kan det bli en hyggelig aften for Marit Larsen, Kristin Asbjørnsen, Rocket To The Sky, Minor Majority og Evira Nikolaisen, som alle kom seg inn på Topp 40-listen. Motorpsycho, som havnet på en 30. plass på Kritikertoppen for 2006, er derimot ikke nominert til noen pris.