Dimmu Borgir-lekkasje sporet via vannmerking

Seks uker før «In Sorte Diaboli» slippes i Europa, dukket det nye Dimmu Borgir-albumet opp for fri nedlasting på nettet. Pressen hadde mottatt albumet som vannmerkede nedlastingsfiler, og synderen ble ifølge den norske distributøren Indie avslørt som Luca Pessina, skribent i Metalitalia.com og nyhetsredaktør for den italienske utgaven av Metal Hammer. Dimmu Borgirs plateselskap, Nuclear Blast, vurderer rettslige skritt i forbindelse med lekkasjen.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Onsdag skrev Thomas Gramstad i Elektronisk Forpost Norge en artikkel her i Ballade, der han bl.a. redegjorde for begreper som DRM, vannmerking og metadata. Han oppsummerte kort og presist at «metadata brukes til å identifisere verket, mens vannmerket brukes til å identifisere kunden.

Gramstad ga også et konkret eksempel på hvordan vannmerking kan føre kundene opp i vanskeligheter, fordi filer til ulovlig nedlasting vil spores til den opprinnelige mottageren/ kjøperen, som ikke nødvendigvis vil ha vært klar over senere, ulolvlig bruk av hans eller hennes filer.

— Det blir som om banken noterer serienummer på alle sedler du tar ut og registrerer dem på deg, og så holdes deg ansvarlig dersom en av sedlene dukker opp i en kriminalsak, skrev Gramstad syrlig.

Nuclear Blast varsler rettslige skritt

Allerede denne uken blir denne problemstillingen høyaktuell, når den italienske metal-journalisten Luca Pessina står i fare for å bli ansvarliggjort for ulovlig spredning av den kommende Dimmu Borgir-CDen «In Sorte Diaboli». Da låter herfra ble lagt ut gratis på nettet, seks uker før albumet skal lanseres i Europa, ble filene via vannmerking sporet til Pessina.

Nuclear Blast har alt varslet rettslige skritt, og vil i følge den norske distributøren Indie kunne ende opp med å kreve skadeerstatning av den italienske skribenten.

Elektronisk Forpost Norge er krystallklare på at det nye sporingssystemet vil bli møtt med mye motvilje, og ikke minste kreative omveier for å hindre at det fungerer etter plateselskapenes hensikt.

— Dersom vannmerking fungerer så må den stoppes politisk, fordi den vil skape et kulturfiendtlig kontrollsamfunn, sier Gramstad. – Og dersom vannmerking ikke fungerer, vel, da er det igjen enda en haug med bortkastede krefter og penger – vannmerking er altså akkurat som DRM i så måte!

Konseptalbum om den mørke middelalder

I mellomtiden går arbeidet frem mot slipp av Dimmu Borgirs nyeste epos sin gang. «In Sorte Diaboli» skal slippes i USA 24. april, og i Europa 27. april. Det bestselgende norske black metal-bandet gjør rundt femten større og mindre opptredener i Tyskland i forkant av releasen, og legger deretter ut på en massiv turné i Nord-Amerika med Kataklysm, Devildriver og Unearth.

Her står både Cleveland, Detroit, New York, Toronto, Montreal, San Francisco og Las Vegas på spilleplanen. Det blir til sammen rundt alt rundt 30 konserter i de store byene i Canada og USA, med svært få hviledager mellom slagene.

«In Sorte Diaboli» forhåndsomtales ellers som nordmennenes første konseptalbum. Ifølge gitarist Silenoz foregår handlingen i middelalderen, der en ung prestelærling oppdager at han trekkes mot mørkere krefter enn Vår Herre.

Albumet ble nylig mikset ferdig i studio Fredman in Göteborg av produsentene Fredrik Nordström og Patrik J. Sten. Dimmu Borgir har hatt følgende medlemmer under innspillingen: Shagrath (vokal), Silenoz (gitarer), Galder (gitarer), I.C.S. Vortex (bass), Mustis (keyboards) og Hellhammer (trommer). Denne besetningen skal for tiden være permanent.

Siste nytt om Dimmu Borgir finner du på www.dimmu-borgir.com.