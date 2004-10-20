Dagsavisen svarer: – Atomic har hatt sjansen

20.10.2004
- Red.

I mandagens Ballade sa daglig leder i Atomic Agency, Thomas Olavsen, at Dagsavisens journalister Bernt Erik Pedersen og Lars West Johansen hadde satt seg for dårlig inn i booking-faget før de skrev artikkelen «Er lurt av Savoy». Olavsen mente også at Pedersen og West Johansen baserte skriveriene sine på feilaktig tallmateriale, men dette tilbakevises i et åpent svar til Olavsen fra de to journalistene, som mener de har gitt Olavsen mer enn god anledning til å uttale seg i Dagsavisen.

Dagsavisens artikler om norgesturneen til Savoy har resultert i et tilsvar i Ballade fra Savoys bookingfirma Atomic Agency, ved daglig leder Thomas Olavsen. Han kommer her med en rekke nedsettende personkarakteristikker – ham om det.

For oss som har skrevet sakene i Dagsavisen – Bernt Erik Pedersen og Lars West Johnsen – er det likevel etpar ting vi vil understreke, fordi dette gjelder grunnleggende journalistisk praksis.

Vi har flere ganger oppfordret Atomic/Thomas Olavsen til å kommentere uttalelsene fra konsertarrangør Magnus Berning i Haugesund. Dagen før saken sto på trykk var Dagsavisen gjentatte ganger i kontakt med Olavsen, som valgte å svare «ingen kommentar» til kritikken fra Berning.

Nå svarer Olavsen likevel, gjennom Ballade. Det fremstår som noe underlig.

Tallene for salg av billetter til Savoys norgesturné har Dagsavisen innhentet direkte fra hver enkelt konsertarrangør. Olavsen har gjentatte ganger hevdet at tallene er «gale», uten å gå inn på hva som er feil – noe han også har fått anledning til av Dagsavisen.

Hilsen
Bernt Erik Pedersen
Lars West Johnsen
Journalister, Dagsavisen

