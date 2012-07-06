Cashless på konsert

Det beste for publikum?

Forbrukerombudet skal se nærmere på hvorvidt betalingssystemet Cashless gagner publikum, melder Dagens Næringsliv.

Ombudet ønsker spesielt å studere publikums muligheter for å få refundert penger som er til overs, ifølge avisen.

I år benytter 35 norske festivaler og konsertarrangementer seg av systemet.

Cashless-kortet fungerer som erstatning for andre betalingsmidler, og kan fylles på med penger via egne påfyllingsstasjoner. Ubrukte beløp kan tilbakeføres innen ett år. Deretter overføres restbeløpet til arrangøren.

Systemet ble lansert av Espos Norge i 2009. Daglig leder Christian Bryde ønsker ikke å opplyse om hvor mye penger som kom arrangører til gode i fjor, men har ingen problemer med at Forbrukerombudet nå vil granske betalingsmetoden, skriver DN.