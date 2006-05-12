Brudd i Blå-forhandlingene: Bar- og scenestreik fra 19. mai

12.05.2006
- Red.

Etter brudd i forhandlingene mellom de bareierne og de baransatte på klubbscenen Blå, varsles det streik fra 19. mai. – Vi mener dersom en bedrift ikke kan tilby sine ansatte minstelønn, har den ikke livets rett, skriver tillitsvalgte Jeremy Bøe og Thomas Forslund Johnsen til Ballade. Konsertforeningen Blå vil samtidig gå ut i sympatistreik: Dette vil ramme alle planlagte kulturaktiviteter på Blå. – Vi håper at Brenneriveien Jazzhus AS tar til fornuft slik at streiken ikke blir langvarig, sier leder i MFO-klubben på Blå, Kyrre Heldal Karlsen.

Ballade mottok i dag denne meldingen fra de baransatte på Blå, Jeremy Bøe og Thomas Forslund Johnsen:

Etter nok et meklingsmøte igår torsdag 11. mai, konstaterer vi nok en gang brudd i forhandlingene. Streikevarslet som kom forrige uke opprettholdes, vi forbereder oss dermed på streik fra 19. mai. MFOs medlemmer i konsertforeningen Blå blir tatt ut i en sympatiaksjon fra samme dato, mens de uorganiserte har mottatt permitteringsvarsel.

Vår hovedargumentasjon for å gå til streik er at det er uaktuelt å fortsette jobbe for 100 kr timen, noe som gir en utbetalt månedslønn under kr 10000 per mnd utbetalt ved full stilling.

Ledelsen i Brenneriveien Jazzhus sier det «ikke er forenlig med sunn drift» å gi de ansatte tariffestet minstelønn, noe vi ikke har tiltro til etter å ha sett deler av det såkalte regnskapet på møte torsdag.

Vi mener dersom en bedrift ikke kan tilby sine ansatte minstelønn, har den ikke livets rett. Det er iallfall da vanskelig å se hundretusenvis av kroner brukes på ymse oppussingsprosjekter for tiden.

Det er jo litt spesielt at vår ledelse argumenterer mot høyere lønn med at man er ildsjeler og idealister, når Hace AS tross alt er et kommersielt selskap. Konsertforeningen Blå, som har ansvar for det kunstneriske, har

hatt ordnede arbeidsforhold i flere år. Da er det vanskelig å skjønne at ikke lignende vilkår kan tilbys de baransatte.

Disse kravene er noe de ansatte i henholdsvis konsertforeningen Blå og Brenneriveien jazzhus står samlet bak, sammen med ledelsen i konsertforeningen. En konflikt er ikke ønskelig, men vi er godt forberedt på streik dersom

det skulle bli nødvendig.

MFO-klubben på Blå – som organiserer konsertforeningens ansatte – er klare for sympatistreik med de baransatte. I dag kom denne meldingen fra MFO-ledelsen:

Meklingen mellom Hotell- og restaurantarbeiderforbundet (HRAF) og Brenneriveien Jazzhus AS endte onsdag ettermiddag med brudd. De ansattes krav om tariffavtale ble ikke etterkommet.

Dermed går det mot streik i baren fra og med fredag 19. mai. Åtte av MFOs medlemmer i Konsertforeningen Blå, som driver kulturvirksomheten på samme gulv, går i så fall til sympatiaksjon og legger ned arbeidet fra samme dato. Dette vil ramme alle planlagte kulturaktiviteter på den kjente jazzklubben.

– MFOs medlemmer er svært motiverte for å bidra til at de ansatte i baren på Blå skal oppnå anstendige lønns- og arbeidsvilkår, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

Kulturaktivitetene og bardriften på Blå drives av to atskilte foretak med ulike eiere. Det er det HRAF-organiserte personalet i baren som nå går til streik for sitt krav om tariffavtale. I konsertforeningen er flertallet av de ansatte organisert i MFO, og forbundet har besluttet å ta lyd- og lysteknikerne ut i sympatiaksjon.

– Eierne av bardriften har vært lite imøtekommende til de ansattes krav om bedre arbeidsforhold. Vi håper at Brenneriveien Jazzhus AS tar til fornuft slik at streiken ikke blir langvarig, sier leder i MFO-klubben på Blå, Kyrre Heldal Karlsen.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

